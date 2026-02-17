پرارتھنا کی آڑ میں لاش چار دن تک گھر میں رکھی، پڑوسیوں کی شکایت پر پولیس نے کی کارروائی
مکینوں نے گھر میں لاش کی موجودگی پر اعتراض کیا۔ تو کہا گیا ہم دعا کررہے ہیں۔ آخری رسومات اپنی صوابدید پر ادا کریں گے۔
Published : February 17, 2026 at 2:42 PM IST
حیدرآباد: کوکٹ پلی کے ایک اپارٹمنٹ کے مکینوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک خاندان نے مبینہ طور پر آخری رسومات ادا کیے بغیر لاش کو چار دن تک گھر میں رکھا۔ جب ان سے آخری رسومات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دعا (پرارتھنا) کر رہے تھے جس سے آس پاس کے لوگ پریشان ہو گئے۔
مقامی لوگوں اور کوکٹ پلی پولیس کے مطابق، یسورتھنم کا خاندان اصل میں ایلورو، آندھرا پردیش سے تعلق رکھتا ہے اور گزشتہ 40 سالوں سے شہر میں مقیم ہے۔ یسوراتھنم ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے طور پر کام کرتے تھے اور دس سال قبل انتقال کر گئے تھے۔
فی الحال، اس کی بیوی شمانتکمانی، دو بیٹیاں سنیتا اور شیلجا (46) اور بیٹا جے راج رام کرشنا نگر، کوکٹ پلی میں سری سائی بھردواج اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں۔ تینوں بچوں میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں ہے۔ چھوٹی بیٹی شیلجا گزشتہ ایک ہفتے سے صحت کے مسائل میں مبتلا تھی اور اسے مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
اس ماہ کی 13 تاریخ کو علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ اس کی لاش اسی دن گھر لائی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خاندان مبینہ طور پر لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک فریج لے کر آیا، اسے اندر رکھا اور خود کو اندر سے بند کر لیا۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ خاندان کبھی کبھار باہر نکلا، لیکن آخری رسومات کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، پڑوسیوں کو تشویش بڑھتی گئی اور خاندان کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ کنبہ کے افراد نے مکینوں سے بحث کرتے ہوئے کہا، ’’ہم دعا کر رہے ہیں۔
ہم جب چاہیں گے جنازہ ادا کریں گے۔ آپ کون ہیں پوچھنے والے؟" مبینہ طور پر بحث کے دوران وہ مشتعل ہو گئے۔ بعد میں، جب گھر سے بدبو آنے لگی، تو رہائشیوں نے پیر کو کوکٹ پلی پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس کے پہنچنے پر، خاندان نے مبینہ طور پر دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور افسروں کے ساتھ غصے میں بحث کرتے ہوئے، خود کارروائی کرنے کا عہد کیا۔
پولیس کی جانب سے انتباہ کے بعد ہی حالات پر قابو پایا گیا کہ اگر آخری رسومات ادا نہیں کی گئیں تو لاش کو جی ایچ ایم سی کے حوالے کردیا جائے گا اور آخری رسومات طے شدہ وقت کے مطابق انجام دی جائیں گی۔ پولیس کی مداخلت کے بعد شیلجا کی لاش کو آخری رسومات کے لیے اس کے گھر لے جایا گیا۔
پڑوسیوں نے بتایا کہ متوفی کو دماغی صحت کے مسائل تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ خاندان تنہا رہتا تھا، اپارٹمنٹ میں شاذ و نادر ہی کسی سے بات چیت یا بات کرتا تھا۔ اس واقعے نے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ اس نے دماغی صحت سے متعلق آگاہی اور ایسے حساس حالات میں بروقت مداخلت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔