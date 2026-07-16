جیل وارڈن چوری شدہ سامان میں مبینہ حصہ وصول کرتا تھا، تلنگانہ پولیس کا دعویٰ
تلنگانہ کے سدی پیٹ میں پولیس نےایک جیل وارڈراور چوری کے 64 معاملوں میں ملوث ایک ملزم کےدرمیان ملی بھگت کا پردہ فاش کیا ہے۔
Published : July 16, 2026 at 6:07 PM IST
حیدرآباد: سدی پیٹ اور نظام آباد پولیس نے جیل ملازم اور مجرم کے درمیان گٹھ جوڑ کا پردہ فاش کیا ہے۔ جیل ملازم پر الزام ہے کہ اس نے ملزم کی ضمانت حاصل کرنے میں مدد کی اور اس کے بدلے میں چوری شدہ سامان میں سے حصہ کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب پولیس نے سلسلہ وار چوری کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی۔ تفتیش کے دوران ملزم نے نظام آباد سنٹرل جیل میں تعینات ایک وارڈر کی ملی بھگت کا انکشاف کیا۔
سدی پیٹ پولیس کمشنر رشمی پیرومل اور ایڈیشنل ڈی سی پی کشالکر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ شخص، چکڈو بھکشاپتی، سدی پیٹ ضلع کے توگوٹا منڈل کے لنگم پیٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور اس سے قبل بانسواڈا میں ایک چوری کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ تقریباً آٹھ ماہ سے نظام آباد سنٹرل جیل میں بند تھا۔
پولیس کے مطابق بھکشاپتی کے جیل وارڈر گوپال کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ وارڈر نے پچاس ہزار روپئے کے عوض ضمانت پر اپنی رہائی اور مستقبل میں ہونے والی چوری سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد، بھکشاپتی نے مبینہ طور پر دوبارہ چوری کرنا شروع کر دی۔
یہ ملی بھگت اس وقت سامنے آئی جب پولیس کی خصوصی ٹیموں نے ڈبک میں ایک رہائش گاہ پر ہونے والی ایک بڑی چوری کی تفتیش کر رہے بھکشاپتی کو گرفتار کیا۔ پوچھ گچھ کے دوران، اس نے مبینہ طور پر جیل وارڈر کے ساتھ گٹھ جوڑ کا اعتراف کیا۔ پولیس نے کہا کہ ان نئے الزامات کے سامنے آنے سے پہلے جیل سپرنٹنڈنٹ نے وارڈر کو ڈیوٹی معطل کر دیا تھا۔
پولیس کمشنر رشمی پیرومل نے اس کیس کو حل کرنے میں تفتیشی ٹیم کی کوششوں کی تعریف کی - جس میں اے سی پیز رویندر ریڈی اور سدن کمار، انسپکٹرز جان ریڈی، رویندر، اور واسودیوا راؤ، ایس آئی کیرتی راجو، اور سی سی ایس اہلکار شامل تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ سازش کی مکمل تفصیلات سے پردہ اٹھانے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے کہ آیا اس میں دیگر لوگ بھی ملوث تھے۔
ملزمان چوری کے 64 مقدمات سے منسلک ہیں
پولیس کے مطابق بھکشاپتی پر کئی اضلاع بشمول سدی پیٹ، میدک، میڈچل، سنگاریڈی اور کریم نگر میں 64 چوری کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ ڈبک سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر راجکمار کے گھر پر ایک بڑی چوری کے بعد تحقیقات میں تیزی آئی، جب اس کا خاندان کاشی کی یاترا پر گیا ہوا تھا۔ شکایت میں 1.5 کلو سونا، 8 کلو چاندی کے زیورات اور 8 لاکھ روپے کی نقدی کی چوری کی اطلاع دی گئی ہے۔
یادادری بھواناگیری ضلع میں ملزم کی گرفتاری کے بعد، پولیس نے 80 تولہ سونا، 5.5 کلو چاندی کے زیورات، اور 1300 روپے نقد برآمد کیے۔ پولیس نے اس معاملے میں بھکشاپتی اور جیل وارڈر گوپال کو ملزم قرار دیا ہے۔