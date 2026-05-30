وقف جائیداد تنازعہ: معروف وکیل خواجہ معز الدین کے قتل کیس میں کانگریس لیڈر سمیت سات گرفتار
دونوں ملزمان نے 15 لاکھ روپے کے عوض کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کیں تاکہ وکیل خواجہ معزالدین کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔
Published : May 30, 2026 at 2:33 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ پولیس نے معروف وکیل خواجہ معز الدین کے قتل کیس میں تلنگانہ کانگریس کے نائب صدر مجاہد عالم خان سمیت سات افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ قتل مبینہ طور پر وقف جائیدادوں کے ایک طویل عرصے سے جاری تنازعے کا نتیجہ تھا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنار نے بتایا کہ مجاہد عالم خان اور ان کے والد محبوب عالم خان اس قتل سازش کے اصل منصوبہ ساز ہیں۔
پولیس کے مطابق دونوں نے مبینہ طور پر تقریباً 15 لاکھ روپے کے عوض کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کیں تاکہ وکیل خواجہ معز الدین کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ پولیس تحقیقات کے مطابق 23 مئی کی صبح خواجہ معز الدین اپنی رہائش گاہ کے قریب گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار مہندرا اسکارپیو گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی۔ شدید زخمی ہونے کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دورانِ علاج دم توڑ گئے۔
متوفی کے بیٹے ایم ایس فرحان کی شکایت پر نامپلی پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا۔ تفتیش کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے پولیس نے سازش کے مختلف پہلوؤں کا سراغ لگایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملک پیٹ اور ملے پلی علاقوں میں واقع وقف جائیدادوں کے انتظام اور ملکیت سے متعلق کئی سول، فوجداری اور وقف ٹریبونل مقدمات برسوں سے زیرِ سماعت تھے۔
حکام کے مطابق ملزمان کا خیال تھا کہ خواجہ معز الدین کی قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں متعدد مقدمات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ منصوبہ بندی کے تحت کرائے کے قاتلوں کو شامل کیا گیا اور کئی دن تک وکیل کی نقل و حرکت پر نظر رکھی گئی۔ بعد ازاں موقع ملنے پر ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اب تک سات ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ تین دیگر ملزمان مفرور ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: راجوری انکاؤنٹر آٹھویں روز میں داخل، وقفہ وقفہ سے گولہ باری، تلاشی مہم جاری
کارروائی کے دوران دس لاکھ روپے سے زائد نقد رقم اور متعدد موبائل فون بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب مجاہد عالم خان کی گرفتاری کے فوراً بعد کانگریس پارٹی نے انہیں پارٹی سے خارج کر دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے اور باقی مفرور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔