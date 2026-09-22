بلوم برگ کی جانب سے حیدرآباد کو عالمی بزنس ہب قرار دیے جانے پر ریونت ریڈی کا اظہارِ مسرت
عالمی کمپنیاں حیدرآباد میں اپنے مراکز اور کاروباری سرگرمیاں بڑھا رہی ہیں جبکہ رواں سال 100 نئے گلوبل کیپبیلٹی سینٹرز کے قیام کا ہدف ہے۔
Published : September 22, 2026 at 3:22 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے عالمی خبر رساں ادارے بلوم برگ کی جانب سے حیدرآباد کو عالمی کاروباری مرکز کے طور پر اجاگر کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں بڑے پیمانے پر جاری تبدیلی بامقصد حکمرانی، مؤثر پالیسیوں اور تیز رفتار عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پیر کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنے پیغام میں بلوم برگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد اور تلنگانہ میں جس رفتار سے کاروباری اور صنعتی سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں، اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جانا خوش آئند ہے۔
ریونت ریڈی کے مطابق متعدد معروف بین الاقوامی کمپنیاں حیدرآباد میں اپنے اہم آپریشنل مراکز قائم کرچکی ہیں، جبکہ کئی عالمی کمپنیوں نے شہر میں اپنی سرگرمیوں کو مزید وسعت دی ہے۔ ان میں نیٹ فلکس، وارنر برادرز ڈسکوری، لوریال، ایمجن، ایلی للی اور یونی لیور جیسی بڑی عالمی کمپنیاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے رواں سال حیدرآباد میں مزید 100 نئے گلوبل کیپبیلٹی سینٹرز (جی سی سیز) قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ان مراکز کے قیام سے نہ صرف عالمی کمپنیوں کے آپریشنز میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی سطح پر اعلیٰ مہارت رکھنے والے نوجوانوں کے لیے روزگار اور پیشہ ورانہ مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ تیزی سے ایک ایسے عالمی مرکز میں تبدیل ہورہا ہے جہاں مستقبل کی صنعتوں، جدید مہارتوں اور نئے کاروباری مواقع کو فروغ دیا جارہا ہے۔ ان کے مطابق ریاستی حکومت کی جانب سے پیشگی منصوبہ بندی، فعال پالیسی سازی اور بنیادی ڈھانچے کی تیاری کے نتیجے میں ترقی کا عمل مقررہ رفتار سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے ’بھارت فیوچر سٹی‘ جیسے بڑے منصوبوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ایک ایسا عالمی معیار کا ماحول تیار کررہی ہے جہاں دنیا کی بڑی کمپنیاں اور اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا مقامی ٹیلنٹ ایک دوسرے سے جڑ سکیں۔
انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اب محض عالمی کاروباری اداروں کا خیرمقدم کرنے والی ریاست نہیں رہا بلکہ یہاں ایسے مواقع، مہارتیں اور صنعتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جو مستقبل میں ہندوستان سمیت عالمی معیشت کو متاثر کرسکیں۔ بلوم برگ ٹیلی ویژن کی رپورٹ، جس کا عنوان ’Why India’s Big Tech Companies Are Betting on Hyderabad‘ ہے، میں حیدرآباد کی تیز رفتار کاروباری اور ٹیکنالوجی ترقی کا جائزہ لیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق حیدرآباد نے کئی دہائیوں کے دوران انسانی وسائل، بنیادی ڈھانچے اور کاروباری ماحول کو اس انداز میں ترقی دی ہے کہ وہ بنگلور جیسے بڑے ٹیکنالوجی مرکز کا مقابلہ کرسکے۔ شہر میں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ لائف سائنسز کے شعبے میں بھی حیدرآباد کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوم برگ کے مطابق شہر نے ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں عالمی کمپنیوں کے لیے ایک مضبوط ماحول تیار کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بڑی کمپنیاں حیدرآباد میں اپنے مراکز اور آپریشنز قائم کررہی ہیں۔
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تاہم رپورٹ نے مستقبل کے ایک اہم چیلنج کی جانب بھی توجہ دلائی۔ اس کے مطابق مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ٹیکنالوجی کی ترقی ان آئی ٹی خدمات میں سے بعض کو متاثر کرسکتی ہے جو نسبتاً کم لاگت والے انسانی وسائل کی بنیاد پر حیدرآباد کی ترقی میں معاون رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کے لیے اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہ اپنے وسیع ٹیلنٹ پول اور اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے انسانی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے صرف عالمی کمپنیوں کی معاونت کرنے والے مرکز تک محدود رہنے کے بجائے خود بھی عالمی سطح پر نئی ٹیکنالوجی اور اختراعات پیدا کرنے کا مرکز بن سکے۔