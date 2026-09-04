حیدرآباد: وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دہلی دورے سے متعلق خفیہ سکیورٹی معلومات پوسٹ کرنے پر ’تلگو اسکرائب‘ کے خلاف کیس
شکایت کے مطابق وزیر اعلیٰ کو حاصل زیڈ پلس سکیورٹی سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات ’تلگو اسکرائب‘ کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تھیں
Published : September 4, 2026 at 12:49 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دہلی دورے سے متعلق سکیورٹی انتظامات کی خفیہ معلومات سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے الزام میں ’تلگو اسکرائب‘ نامی ایکس (سابق ٹوئٹر) اکاؤنٹ کے ایڈمنسٹریٹرز کے خلاف حیدرآباد سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ مقدمہ وزیر اعلیٰ کے چیف سکیورٹی آفیسر (سی ایس او) کے بی فرینکلن کی شکایت پر درج کیا گیا۔ اسی شکایت کی بنیاد پر ابتدائی طور پر 14 جولائی کو خیریت آباد پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا تھا، تاہم بعد میں اسے سائبر کرائم ونگ منتقل کردیا گیا۔ سٹی ایڈیشنل کمشنر آف پولیس (کرائمس) کے احکامات پر کیس کو دوبارہ رجسٹر کیا گیا۔
شکایت میں کیا کہا گیا؟
شکایت کے مطابق وزیر اعلیٰ کو حاصل زیڈ پلس سکیورٹی سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات ’تلگو اسکرائب‘ کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تھیں۔
شکایت میں کہا گیا کہ 13 جون کو دہلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر، تلنگانہ بھون کے ریزیڈنٹ کمشنر، آر جی آئی ایئرپورٹ اتھارٹی اور ڈی جی پی سمیت متعدد عہدیداروں کو ایک وائرلیس پیغام بھیجا گیا تھا۔
اس پوسٹ میں وزیر اعلیٰ کے دہلی دورے، ان کے منٹ بہ منٹ پروگرام اور سکیورٹی انتظامات کی تفصیلات فراہم کی گئی تھیں۔ پیغام میں زیڈ پلس سکیورٹی کے تحت کیے جانے والے خصوصی حفاظتی اقدامات کا بھی ذکر تھا۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر کا بلڈ گروپ اور چیف سکیورٹی آفیسر کا فون نمبر جیسی حساس معلومات بھی شامل تھیں۔
شکایت میں الزام عائد کیا گیا کہ ’تلگو اسکرائب‘ کے ایکس اکاؤنٹ پر ان تفصیلات کی پوسٹنگ کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران ہی سکیورٹی انتظامات اور دیگر حساس معلومات عام ہوگئیں۔
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شکایت کنندہ کے مطابق ایسے وائرلیس پیغام کے مواد کو عوامی طور پر نشر کرنے یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ شبہ ظاہر کیا گیا کہ کسی عہدیدار نے یہ معلومات غیر قانونی طریقے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک پہنچائی ہیں۔ شکایت میں معاملے کی مکمل تحقیقات کرتے ہوئے ذمہ دار افراد کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔