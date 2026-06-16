ایس آئی آر میں ووٹر کا نام حذف کرنا سیاسی طور پر خطرناک ہوسکتا ہے: ریونت ریڈی

ایس آئی آر میں ووٹر کا نام حذف کرنا سیاسی طور پر خطرناک ہوسکتا ہے: ریونت ریڈی
ریونت ریڈی نے گاندھی بھون میں ’’وار روم‘‘ قائم کرنے کی ہدایت دی تاکہ روزانہ کی پیش رفت کی نگرانی کی جا سکے۔
Published : June 16, 2026 at 2:28 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے وزیرِ اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرِ ثانی (ایس آئی آر) کے عمل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر حقیقی ووٹروں کے نام فہرستوں سے خارج کیے گئے تو اس کے سنگین سیاسی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے منعقدہ آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ ووٹر لسٹوں کی نظرِ ثانی کے عمل پر کڑی نظر رکھیں اور کسی بھی اہل ووٹر کا نام حذف نہ ہونے دیں۔
وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ بعض مقامات پر شبہات کی بنیاد پر ووٹ حذف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو جمہوری عمل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں پارٹی کے بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل ایز) کو متحرک رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عارضی طور پر اپنے آبائی علاقوں سے باہر رہنے والے افراد کے ووٹنگ حقوق محفوظ رہنے چاہئیں۔
ریونت ریڈی نے ضلع انچارج وزراء کو ہدایت دی کہ وہ 20 جون تک پارلیمانی اور اسمبلی حلقوں کے ذمہ داران کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کریں اور ہر ضلع میں مؤثر رابطہ نظام قائم کریں۔ انہوں نے گاندھی بھون میں خصوصی ’’وار روم‘‘ قائم کرنے کی بھی ہدایت دی تاکہ پولنگ بوتھ سطح تک ہونے والی پیش رفت کی روزانہ نگرانی کی جا سکے۔
ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے بھی کارکنوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ووٹر کا نام فہرست سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔ نائب وزیرِ اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کے حقِ رائے دہی کا تحفظ یقینی بنائیں۔
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دریں اثنا، اے آئی سی سی کی تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن ووٹر لسٹوں کی نظرِ ثانی کے عمل سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ معمولی غلطیاں بھی ووٹ منسوخ ہونے کا سبب بن سکتی ہیں، خاص طور پر ناخواندہ اور غریب ووٹر اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔