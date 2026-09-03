تلنگانہ میں سیاسی ہلچل: وزیر کونڈا سریکھا کابینہ سے برطرف
قبل ازیں ریاستی وزیر کونڈا سریکھا نے استعفیٰ دینے سے انکار کردیا تھا اور پارٹی قیادت کو چیلنج کیا تھا۔
Published : September 3, 2026 at 4:54 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں حکمراں کانگریس کے اندر جاری سیاسی اور تادیبی تنازع نے جمعرات کو اس وقت نیا رخ اختیار کرلیا جب وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے ریاستی وزیر کونڈا سریکھا کو کابینہ سے برطرف کرنے کی سفارش کرتے ہوئے گورنر جشنو دیو ورما کو خط روانہ کردیا۔ یہ پیش رفت سریکھا کی جانب سے ایک روز قبل نئی دہلی میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے سے ملاقات اور پارٹی کی جانب سے ان کے خلاف شروع کی گئی تادیبی کارروائی پر سخت اعتراض کے بعد سامنے آئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق کانگریس قیادت کونڈا سریکھا کے خلاف کارروائی پر غور کررہی تھی۔ معاملے کی بنیادی وجہ ان کی بیٹی سشمیتا پٹیل کی جانب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں کے خلاف کیے گئے متنازع بیانات بتائی جارہی ہے۔ اس معاملے نے اب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کونڈا خاندان کے درمیان براہِ راست سیاسی کشمکش کی شکل اختیار کرلی ہے۔ کونڈا سریکھا نے تاہم استعفیٰ دینے سے انکار کردیا تھا اور پارٹی قیادت کو چیلنج کیا تھا کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوچکا ہے تو انہیں خود برطرف کیا جائے۔
اسی دوران تلنگانہ حکومت نے دو اہم عہدوں پر بھی تبدیلیاں کی ہیں۔ پلاننگ کمیشن کے نائب چیئرمین جی چنا ریڈی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ سابق حیدرآباد میئر گدوال وجے لکشمی کو ان کی جگہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نریلا شاردا کو تلنگانہ اسٹیٹ کمیشن فار ویمن کی نئی چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔