"اگر میں کے سی آر سے ان کی اپوزیشن کا درجہ نہیں چھینتا تو میں اپنا نام بدل دوں گا": سی ایم ریونت ریڈی
تلنگانہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے Ex CM KCR پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کروڑوں روپے کے گھپلے کیے۔
Published : April 21, 2026 at 9:52 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پیر کو جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں ایک جلسۂ عام سے خطاب کیا۔ تقریب کے دوران انہوں نے سابق چیف منسٹر کے سی آر پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ — جو ایک لاکھ کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا — صرف تین سالوں میں منہدم ہو گیا، مؤثر طریقے سے "کولیشورم" میں تبدیل ہو گیا۔ دریں اثنا، کے سی آر نے ریونتھ ریڈی پر بھی جوابی حملہ کیا اور کہا کہ جیسے ہی بی آر ایس اقتدار میں واپس آئے گی، وہ "ہائیڈرا" پروجیکٹ کو ختم کردیں گے۔
سابق سی ایم کے سی آر کو چیلنج کرتے ہوئے، ریونت ریڈی نے اعلان کیا، "چلو اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کرلیتے ہیں، تم بنام میں، 2029 الیکشن میں، انہوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ کے سی آر کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کی حیثیت سے محروم کرنے میں ناکام رہے تو وہ اپنا نام تبدیل کر لیں گے۔
"ریتھو اتسولو" کسانوں کا میلہ، "پرجا پالنا"
ریونت ریڈی نے جے شنکر بھوپال پلی ضلع کے کاتارام منڈل کے نستورپلی میں منعقدہ جلسۂ عام میں شرکت کی۔ اس تقریب کا اہتمام "پرجا پالنا" (پبلک ایڈمنسٹریشن) کے اقدام کے تحت خاص طور پر "ریتھو اتسولو" (کسانوں کے میلے) کے حصے کے طور پر کیا گیا تھا۔ ڈائس سے انہوں نے "ریتھو بھروسہ" اسکیم کی دوسری قسط کے لیے فنڈز جاری کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کے سی آر پر شدید زبانی حملہ کیا۔
کانگریس ملک کی پہلی سیاسی پارٹی جس نے کسانوں کو مفت بجلی دی
انہوں نے عوام کو یاد دلایا کہ کانگریس پارٹی ملک کی پہلی سیاسی پارٹی ہے جس نے کسانوں کو مفت بجلی فراہم کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ کانگریس پارٹی تھی جس نے آبپاشی کے بڑے پروجیکٹس بنائے اور کسانوں کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ پارٹی نے زرعی پیداوار کی مناسب قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی تھی۔ ہم غریبوں کو اعلیٰ قسم کے چاول فراہم کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2 لاکھ روپے تک کے قرضے معاف کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے، انہوں نے اعلان کرنے کے صرف ایک سال کے اندر اس فیصلے پر عمل درآمد کر کے اپنے عزم کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرض معافی اسکیم کے تحت 22,000 کروڑ روپے 25.35 لاکھ کسانوں کے کھاتوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے مرحلے کے دوران، صرف نو دنوں کے اندر 'ریتھو بھروسہ' اسکیم کے تحت 9,000 کروڑ روپے جمع کیے گئے تھے۔
غریب لوگوں کو اعلیٰ قسم کے چاول
انہوں نے بتایا کہ آج، دوسری قسط کے طور پر، کسانوں کے کھاتوں میں 5,700 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کیے جا رہے ہیں، جب کہ باقی 3,300 کروڑ اگلے ماہ جمع کیے جائیں گے۔ انہوں نے روشنی ڈالی کہ پوری ریاست تلنگانہ میں 3.5 کروڑ غریب لوگوں کو اعلیٰ قسم کے چاول فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اپنے ناقدین کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ماضی میں کسی اور نے غریبوں کو اچھے معیار کے چاول فراہم کرنے کا خیال بھی دلایا؟
جیون ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے جذبات کو کچل دیا
ریونتھ ریڈی نے تبصرہ کیا کہ ایک مخصوص شریف آدمی اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موجودہ 'پیپلز ایڈمنسٹریشن' کو 'گناہوں کے بھیرو' کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے بے دخل کر دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ 'گناہوں کے بھیرو' - جو اپنے دنوں میں فارم ہاؤس میں سوتے ہیں - کو اقتدار میں واپس آنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے۔
انہوں نے اس حقیقت کی ستائش کی کہ موجودہ حکومت صرف اس لیے وجود میں آئی ہے کہ لاکھوں پارٹی کارکنوں نے کانگریس کا جھنڈا اٹھایا اور انتھک محنت کی۔ انہوں نے کہا کہ جو شریف آدمی اب پارٹیاں بدل رہا ہے اسے یہ بتانا چاہیے کہ واپسی کے لیے "گناہوں کے بھیرو" کی ضرورت کیوں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ جیون ریڈی کی تاریخ اور ان کے ماضی سے جڑے تمام دھبوں کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں۔
جیون ریڈی کی جانب سے پارٹی کو دھوکہ اور انحراف
انہوں نے نشاندہی کی کہ گزشتہ 40 سالوں میں جیون ریڈی نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے متعدد سیاسی عہدے حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ کانگریس پارٹی نے انہیں 14 مواقع پر "بی فارم" (پارٹی نامزدگی) دیا ہے۔ اس کے باوجود، اس نے بالآخر پارٹی کو دھوکہ دیا اور منحرف ہو گئے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ کانگریس پارٹی نے ان کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ برتاؤ کیا، انہیں متعدد مواقع پر یہاں تک کہ انتخابی شکست کے بعد بھی مختلف عہدوں کی پیشکش کی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ محض اس وجہ سے کہ وہ ایک سال تک سیاسی عہدے کے بغیر رہے، جیون ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور دشمن کے کیمپ میں چلے گئے۔
کالیشورم کے نام پر ایک لاکھ کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر
ریونت ریڈی نے اعلان کیا، "کے سی آر، اگر میں آپ سے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے آپ کا درجہ نہیں چھینتا، تو میں اپنا نام تبدیل کر لوں گا۔ میں یہ چیلنج یہاں اور اب اپنے پارٹی کارکنوں کے گواہی کے ساتھ جاری کرتا ہوں۔ آؤ، ہم 2029 میں اس معاملے کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے حل کریں۔ یہ آپ کے اور میرے درمیان براہ راست آمنا سامنا ہوگا۔ دریائے گوداوری میں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی گئی کالیشورم کے نام پر ایک لاکھ کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ایک پروجیکٹ، جو محض تین سالوں میں منہدم ہو کر 'کولیشورم' میں تبدیل ہو گیا۔
بی آر ایس اقتدار میں واپسی پر 'ہائیڈرا' کو واپس کرے گا: کے سی آر
تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر اور بی آر ایس چیف کے سی آر نے اعتماد ظاہر کیا کہ کچھ بھی ہو، بی آر ایس حکومت ہی اقتدار میں واپس آئے گی۔ کانگریس پارٹی پر سخت حملہ کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے جھوٹے وعدوں کے زور پر اقتدار پر قبضہ کیا اور اس کے بعد صرف ڈھائی سال کے اندر ہی ریاست کو بیک فٹ پر ڈال دیا۔ کانگریس حکومت کے رویہ پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کے سی آر نے ریمارک کیا کہ جہاں ایک طرف اس نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا وہیں دوسری طرف وہ مسلسل ان پر تنقید کرنے میں مصروف ہے۔
ہائیڈرا پروجیکٹ کو مکمل طور پر ختم کریں گے
جگتیال ضلع ہیڈکوارٹر میں منعقدہ 'پرجا آشیرواد سبھا' (عوامی آشیرواد میٹنگ) کے دوران، انہوں نے اپنے کندھوں پر 'گلابی' اسکارف باندھ کر سابق وزیر جیون ریڈی کا پارٹی میں باضابطہ استقبال کیا۔ انہوں نے بی آر ایس پارٹی کے جنرل سکریٹری کے طور پر جیون ریڈی کی تقرری کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر کے سی آر نے حکومت کے اس دعوے پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ وہ 'ہائیڈرا' پروجیکٹ کو اضلاع تک پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت اس منصوبے کو اصل شکل میں بھی لاگو کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جیسے ہی بی آر ایس اقتدار میں واپس آئے گا، اس کا پہلا سرکاری عمل ہائیڈرا پروجیکٹ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔