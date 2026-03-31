تلنگانہ میں چکن کی دکانیں بند، دکانداروں کا اندرا پارک میں مہادھرنا کا اعلان
مرغی فروشوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ فی کلو مرغی پر ریٹیل مارجن کو 26 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کیا جائے۔
Published : March 31, 2026 at 8:50 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ میں چکن کا کاروبار کرنے والوں کی تنظیم تلنگانہ چکن شاپس اونرس ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے حق میں ریاست بھر میں دکانیں بند کرنے اور بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق یکم اپریل بدھ کے روز اندرا پارک میں “مہادھرنا” دیا جائے گا، جس میں ریاست کے مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں دکاندار شریک ہوں گے۔ احتجاج کا فیصلہ تارناکہ میں منعقدہ اجلاس کے بعد کیا گیا۔
مرغی فروشوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ فی کلو مرغی پر ریٹیل مارجن کو 26 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کیا جائے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ مارجن بڑھتے ہوئے اخراجات کے مقابلے میں ناکافی ہے۔ تنظیم کے صدر راجو نے کہا کہ دکانوں کے کرائے، مزدوروں کی تنخواہیں، بجلی کے بل اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ کمیشن کا موجودہ نظام غیر منصفانہ ہے، جس کے باعث چھوٹے دکاندار مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ بیس سال پہلے مزدوروں کی تنخواہ 5 سے 6 ہزار روپے تھی، جو اب بڑھ کر 20 سے 25 ہزار روپے ہو چکی ہے، جبکہ ہر دکان میں کم از کم تین ملازمین ہوتے ہیں۔ ایسے میں موجودہ منافع سے کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ دکانداروں نے الزام عائد کیا کہ بڑی پولٹری کمپنیاں کم مارجن برقرار رکھ کر چھوٹے کاروباریوں کو مارکیٹ سے باہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: کیا ہمیں روزانہ چکن کھانا چاہیے؟ جانئے اگر آپ روزانہ چکن کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
انہوں نے حکومت اور کمپنیوں سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ راجو کے مطابق احتجاج پرامن ہوگا، تاہم جب تک مناسب مارجن نہیں دیا جاتا، تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مسائل حل نہ ہوئے تو کئی چھوٹے کاروبار مستقل طور پر بند ہو سکتے ہیں۔