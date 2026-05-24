تلنگانہ کابینہ کے بڑے فیصلے: جونیئر کالجوں میں مڈ ڈے میل اسکیم، ڈھائی لاکھ اندرامّا مکانات کی منظوری
تلنگانہ کابینی اجلاس میں ریاست کے تمام جونیئر کالجوں میں مڈ ڈے میل اور بریک فاسٹ اسکیم نافذ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔
Published : May 24, 2026 at 9:46 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کابینہ نے ریاست کے عوام، طلبا اور غریب خاندانوں کے لیے کئی اہم اور بڑے فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات و تعلقاتِ عامہ پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست کے تمام جونیئر کالجوں میں مڈ ڈے میل اسکیم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اندرامّا ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں 2.5 لاکھ مکانات کی منظوری بھی دی گئی ہے۔
کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یکم جون سے اندرامّا ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا، جس کے تحت غریب خاندانوں کو ڈھائی لاکھ مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ ہر اسمبلی حلقہ میں دو ہزار مکانات مختص کیے جائیں گے۔ حکومت نے ریاست کو ’’جھونپڑیوں سے پاک مثالی ریاست‘‘ بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔
وزیر پونگولیٹی کے مطابق پہلے مرحلے میں کانگریس حکومت نے تقریباً 22 ہزار 500 کروڑ روپے کی لاگت سے 4.5 لاکھ مکانات منظور کیے تھے۔ اب دوسرے مرحلے میں تعمیراتی کام کو مزید تیز کیا جائے گا اور 2 جون تک تقریباً ایک لاکھ گھروں میں ’’گھر پرویش‘‘ کی تقاریب منعقد کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ کابینہ نے گریٹر حیدرآباد کے 24 اسمبلی حلقوں میں کم آمدنی والے طبقات (ایل آئی جی) کے لیے ایک لاکھ اپارٹمنٹ طرز کے مکانات تعمیر کرنے کی بھی منظوری دی۔
اس کے علاوہ متحدہ آندھرا پردیش کے دور میں ادھورے رہ جانے والے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو مکمل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تعلیم کے شعبہ میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے ریاست کے تمام جونیئر کالجوں میں مڈ ڈے میل اور بریک فاسٹ اسکیم نافذ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اس اقدام سے طلبا کی غذائی ضروریات پوری ہوں گی اور تعلیمی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔
کابینہ نے بجلی کی تقسیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مرکزی حکومت کی آر ڈی ایس ایس اسکیم میں شامل ہونے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر پونگولیٹی نے کہا کہ اس اسکیم سے صنعتوں، کسانوں اور گھریلو صارفین کو فائدہ پہنچے گا اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنایا جا سکے گا۔ اسی اجلاس میں پالامورو-رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کے لیے زمین کے حصول، باز آبادکاری اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے مقصد سے 587 کروڑ روپے مختص کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔
تلنگانہ کابینہ نے ’’نیکسٹ جنریشن لائف سائنسز پالیسی 2026-30‘‘ کو بھی منظوری دی، جس کا مقصد اگلے پانچ برسوں میں 25 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور پانچ لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ حکومت کا ہدف ہے کہ 2030 تک تلنگانہ کو دنیا کے ٹاپ 5 لائف سائنسز حب میں شامل کیا جائے۔
وزیر پونگولیٹی نے کہا کہ یہ پالیسی لائف سائنسز، فارما، بایوٹیکنالوجی، میڈیکل انوویشن اور ڈیجیٹل ہیلتھ کے شعبوں میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرے گی۔ اس کے ذریعے نوجوانوں کو تحقیق، مینوفیکچرنگ اور عالمی انوویشن کے میدان میں نئے مواقع حاصل ہوں گے۔ کابینہ نے کریم نگر ضلع کے گنگادھرا میں نئے ڈگری کالج کے لیے 20 تدریسی اور 6 غیر تدریسی عہدوں کی منظوری بھی دی، جبکہ محبوب آباد ضلع کے کیسامودرَم فائر اسٹیشن کے لیے 18 نئی اسامیاں منظور کی گئیں۔
اس کے علاوہ آسام رائفلز، بی ایس ایف اور سی آئی ایس ایف کے گروپ سینٹرس کے قیام کے لیے مختلف اضلاع میں اراضی مختص کرنے کی بھی منظوری دی گئی، جبکہ مکئی، جوار اور سورج مکھی جیسی فصلوں کی خریداری کے لیے بھی کابینہ نے منظوری فراہم کی۔