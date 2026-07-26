حکومت اکیس سال کی عمر میں ایم پی اور ایم ایل اے بننے کی تجویز لائے گی، ریونت ریڈی کا اعلان
اگر آئی اے ایس اور آئی پی ایس افسران 21 سال کی عمر میں ممبر بن سکتے ہیں تو MLA اور MP کیوں نہیں؟
Published : July 26, 2026 at 12:15 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کی کم از کم عمر 25 سے کم کرکے 21 سال کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون ساز اداروں میں نوجوانوں کی زیادہ نمائندگی ضروری ہے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ تلنگانہ حکومت اگست کے پہلے ہفتہ میں اسمبلی اور قانون ساز کونسل کا خصوصی اجلاس بلائے گی جس میں ایک قرارداد منظور کی جائے گی جس میں مرکزی حکومت سے قانون میں ترمیم کرنے پر زور دیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے یہ اعلان ہفتہ کی رات کاکروچ جنتا پارٹی کے ارکان اور طلباء کی طرف سے منعقد کی گئی ایک موم بتی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
یہ ریلی، جو پیپلز پلازہ سے شروع ہوئی اور نیکلس روڈ پر ختم ہوئی، NEET پیپر لیک پر دہلی کے جنتر منتر پر مظاہرہ کر رہے طلباء کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی کے خلاف احتجاج کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ طلبہ تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ نوجوانوں نے مرکزی حکومت کی طرف سے مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا اور فتح حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ نے احتجاج کرنے والے طلباء کو کامیابی کا احساس دلایا ہے۔
نوجوان نسل سے گورننس میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوان نسل کو سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ قانون ساز اداروں میں داخل ہو کر پالیسی سازی میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی اور برطانیہ جیسے ممالک میں نوجوان کم عمری میں قانون ساز اسمبلیوں کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں اور ہندوستان کو بھی ایسے ہی مواقع پیدا کرنے چاہئیں۔
ریونت ریڈی نے کہا، "ہم تلنگانہ سے اپنی نوعیت کی پہلی قرارداد پاس کریں گے اور اسے مرکزی حکومت کو بھیجیں گے، جس میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کی کم از کم عمر 21 سال کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگر راہول گاندھی مستقبل میں وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کی کابینہ میں جنرل-جی کے قابل ارکان کو شامل کیا جانا چاہئے۔
قانون ساز اسمبلیوں میں نوجوانوں کی کم نمائندگی
انتخابی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ اگرچہ نوجوان ہندوستان کی 1.4 بلین آبادی کا تقریباً 30 فیصد ہیں، لیکن قانون ساز اداروں میں ان کی نمائندگی صرف ایک فیصد ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ 21 سال کی عمر میں آئی اے ایس اور آئی پی ایس افسران بننے کے اہل ہیں انہیں اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی۔
مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے ووٹ ڈالنے کی عمر کو 21 سے کم کر کے 18 کر دیا تھا، جبکہ سابق وزیر اعظم پی وی۔ نرسمہا راؤ نے آئینی اصلاحات متعارف کروائیں جس میں 21 سالہ امیدواروں کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔
انہوں نے نوجوان کامیابیوں کا بھی تذکرہ کیا، جن میں ترواننت پورم کے 21 سالہ میئر، آئی اے ایس آفیسر سری لکشمی، محبوب نگر کی اننیا ریڈی، جو 22 سال کی عمر میں آئی اے ایس آفیسر بنی تھیں، اور تلنگانہ کے ڈی جی پی سی وی۔ آنند جو کم عمری میں آئی پی ایس آفیسر بن گئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر وہ 21 سال کی عمر میں ضلع چلا سکتے ہیں اور امن و امان برقرار رکھ سکتے ہیں تو وہ ایم ایل اے یا ایم پی کیوں نہیں بن سکتے؟
جمہوری جدوجہد جاری رکھنے کی اپیل
وزیر اعلیٰ نے طلباء پر زور دیا کہ وہ حالیہ واقعات کو اپنی تحریک ختم نہ ہونے دیں بلکہ مستقبل میں الیکشن لڑ کر زیادہ جمہوری کردار کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سینئر قائدین سونیا گاندھی، ملکارجن کھرگے، راہول گاندھی اور پرینکا گاندھی نے طلباء کے احتجاج کی حمایت کی ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ قانون ساز اسمبلیوں میں ان کی آواز بلند کی جائے گی۔
ریونت ریڈی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت NEET پیپر لیک کیس کے سلسلے میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو معاوضہ دے اور احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف درج مقدمات کو پیر تک واپس لے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے پولیس کارروائی کے ذریعے طلباء کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی لیکن انہیں روکنے میں ناکام رہی۔
فتح کی ریلی
آخر میں، کانگریس کے رہنماؤں نے موم بتی کی ریلی کو "وکٹری ریلی" قرار دیا۔ سینکڑوں طلباء اور پارٹی کارکنوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ پیپلز پلازہ سے نیکلس روڈ تک مارچ کیا۔ نائب وزیر اعلی بھٹی وکرمارکا اور وزیر ڈی سریدھر بابو سمیت کئی کانگریس لیڈروں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ شرکاء نے NEET پیپر لیک تنازعہ کے بعد مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے طلباء کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔