تلنگانہ کے عادل آباد ریمز اسپتال میں بھیانک آگ، دو نوزائیدہ بچے ہلاک، پچیس بچوں کو بچا لیا گیا
تلنگانہ کے عادل آباد ریمز اسپتال کے بچوں کے وارڈ کے اسپیشل نیونیٹل کیئر یونٹ (SNCU) میں اے سی پھٹنے سے آگ لگی۔
Published : September 22, 2026 at 10:31 AM IST
عادل آباد، تلنگانہ: ریاست تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں واقع ریمز (RIMS) اسپتال میں کل رات آگ لگنے کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ آگ نوزائیدہ بچوں کے وارڈ میں لگی جس کی وجہ سے یہ حادثہ اور بھی زیادہ سنگین ہو گیا۔ اس حادثے میں 2 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی ہے، جب کہ اس دوران کئی بچوں کو بحفاظت بچا بھی لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایئر کنڈیشنر (AC) پھٹنے کے بعد یہ آگ لگی۔
عادل آباد ضلع کے سرکاری ریمز اسپتال میں یہ بڑا حادثہ پیش آیا۔ پیر کی آدھی رات کے کچھ دیر بعد بچوں کے وارڈ کے اسپیشل نیونیٹل کیئر یونٹ (SNCU) میں ایک ایئر کنڈیشنر اچانک پھٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی وجہ کا پتہ چل پاتا، دیکھتے ہی دیکھتے آگ بڑھ گئی اور پورے علاقے میں گھنا دھواں پھیل گیا۔
Telangana | A five-day-old newborn died in a fire that broke out at RIMS Hospital in Adilabad last night. 28 children admitted in a ward were safely rescued and evacuated in time. The incident occurred around 11:50 pm. Upon receiving information, one fire tender was rushed to the… pic.twitter.com/XYJQNBqF0Y— ANI (@ANI) September 22, 2026
23 بچے پرائیویٹ اسپتالوں کو منتقل کیا گیا
انکیوبیشن (Incubator) میں علاج کروا رہے 27 بچوں کی دم گھٹنے کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس واقعے میں دو بچوں کی موت ہو گئی، جب کہ دو کی حالت تشویشناک ہے۔ باقی 23 بچوں کو علاج کے لیے فوری طور پر نجی (پرائیویٹ) اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جس کی وجہ سے مزید ہلاکتیں ٹل گئیں۔ اس دوران اسپتال میں افراتفری مچ گئی۔
اے سی میں دھماکے سے افراتفری
بچوں کے وارڈ کے اسپیشل نیونیٹل کیئر یونٹ میں ایک اے سی (AC) یونٹ میں اچانک دھماکہ ہوا۔ اس وارڈ میں 27 بچوں کا علاج چل رہا تھا، جس کی وجہ سے آدھی رات کے کچھ دیر بعد وہاں افراتفری مچ گئی۔ اس واقعے سے اسٹاف سکتے میں آ گیا، جس سے خوف اور افراتفری کا ماحول بن گیا اور لوگ چیخنے چلانے لگے۔ ڈائریکٹر جے سنگھ اس وقت راؤنڈ پر تھے۔ انہیں جیسے ہی صورتحال کا پتہ چلا، وہ اسٹاف اور ایمبولینس ڈرائیوروں کے ساتھ فوری طور پر نیونیٹل کیئر یونٹ پہنچے، لیکن تب پورا یونٹ دم گھٹانے والے گھنے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔
بچوں میں سے تین کی حالت تشویشناک
اگرچہ کھڑکی کے شیشے توڑ کر بچوں کو بچانے کی فوری کوشش کی گئی، لیکن اِچودا (سلیم کا بچہ) کا پانچ دن کا بچہ پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ چھبیس بچوں، جن میں سے تین کی حالت تشویشناک تھی، کو ایمبولینسوں کے ذریعے نجی (پرائیویٹ) اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ شدید بیمار ان تین بچوں میں سے ایک اور بچے کی موت ہو گئی، جب کہ باقی 25 بچوں کی جان بچ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے کی مستعدی کی وجہ سے آگ بچوں کے وارڈ سے آگے نہیں پھیل سکی۔
مقامی لوگوں نے بروقت ریسکیو کیا
واقعے کی اطلاع ملتے ہی کلیکٹر راجرشی شاہ اور ایس پی اکھل مہاجن ریمز اسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے خود ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں کو دلاسہ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے دو بچوں کی موت کی تصدیق کی اور واضح کیا کہ حادثے کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے انکوائری (جانچ) کی جائے گی۔ کچھ مقامی لوگوں کی بروقت پہل کی وجہ سے بچوں کو وقت رہتے انکیوبیٹر سے نکال لیا گیا، جس سے ایک بڑی تباہی ٹل گئی۔ حکام اور سیاسی رہنما پیر کی پوری رات ریمز اسپتال میں موجود رہے، انہوں نے امدادی کاموں میں حصہ لیا اور مریضوں کو نہ گھبرانے کی تلقین کی۔
Shocked and anguished to learn about the fire accident at Special Newborn Care Unit at RIMS Adilabad— KTR (@KTRBRS) September 22, 2026
One infant has died and more than 20 kids also suffered in the accident
My prayers for the well being of all the little ones 🙏
سابق وزیر کے ٹی آر نے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا
بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ اور تلنگانہ کے سابق وزیر کے ٹی آر (KTR) نے ٹویٹ کیا، 'ریمز عادل آباد کے اسپیشل نیوبورن کیئر یونٹ میں آگ لگنے کے واقعے کے بارے میں جان کر حیران اور دکھی ہوں۔ اس حادثے میں ایک بچے کی موت ہو گئی ہے۔ میری دعائیں تمام معصوم بچوں کی خیریت کے لیے ہیں۔'