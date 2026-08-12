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تلنگانہ: سنگاریڈی ضلع میں آٹو رکشا اور ٹینکر کے تصادم میں 6 افراد ہلاک، 6 زخمی

سنگاریڈی ضلع میں ٹینکر آٹو رکشہ سے ٹکرا گیا۔ چھ ہلاک شدہ کرناٹک کے بیدر ضلع کے راجگیری کے زرعی مزدور تھے۔

تلنگانہ: سنگاریڈی ضلع میں آٹو رکشا اور ٹینکر کے تصادم میں 6 افراد ہلاک، 6 زخمی
تلنگانہ: سنگاریڈی ضلع میں آٹو رکشا اور ٹینکر کے تصادم میں 6 افراد ہلاک، 6 زخمی (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2026 at 10:40 AM IST

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حیدرآباد: سنگاریڈی ضلع میں سڑک حادثہ: سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد منڈل میں ستوار کے مقام پر ایک ہولناک سڑک حادثہ میں چھ لوگوں کی جان چلی گئی اور دیگر چھ شدید زخمی ہوگئے۔

آٹو میں سوار یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور تھے، مزدوروں کا ایک گروپ کرناٹک کے بیدر ضلع کے راجگیری سے سنگاریڈی ضلع کے بوڈیرا تک کپاس کی کٹائی کے کام کے لیے گیا تھا۔ گھر واپسی کے دوران جب وہ ظہیر آباد منڈل میں ستوار کے قریب نیشنل ہائی وے 65 پر پہنچے تو آٹو رکشہ ڈرائیور نے یو ٹرن لینے کی کوشش کی۔ عین اسی لمحے، ممبئی سے حیدرآباد کی جانب تیز رفتاری سے ایک بہت بڑا ٹینکر آٹو رکشہ سے ٹکرا گیا۔

تصادم میں آٹو رکشہ بکھر گیا، دو خواتین موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ مقامی لوگوں نے زخمیوں کو ظہیر آباد اسپتال پہنچایا۔ وہاں علاج کے دوران مزید تین خواتین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ جدید طبی دیکھ بھال کے لیے بیدر کے سرکاری اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد علاج کے دوران ایک اور خاتون کی موت ہوگئی۔

ایس پی نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا: حادثے کے وقت آٹو رکشہ ڈرائیور کے ساتھ 11 خواتین مزدور بھی تھیں۔ ان میں ریکھا، سری دیوی، کویتا، ریشما اور ڈرائیور دیوداس کی بیوی نکھیتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ نرملا، تلجمہ، چندرکلا، رادھیکا، شلپا اور شوبھا کو شدید چوٹیں آئیں اور فی الحال اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثہ کی اطلاع ملتے ہی ضلع سنگاریڈی کے ایس پی پریتوش پنکج نے ستوار میں جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔

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چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد منڈل میں ستوار گاؤں کے قریب پیش آنے والے خوفناک سڑک حادثہ پرغم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیراعلیٰ نے حکام کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو معیاری علاج کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔

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ROAD ACCIDENT IN SANGAREDDY
سنگاریڈی ضلع میں سڑک حادثہ
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