تلنگانہ: سنگاریڈی ضلع میں آٹو رکشا اور ٹینکر کے تصادم میں 6 افراد ہلاک، 6 زخمی
سنگاریڈی ضلع میں ٹینکر آٹو رکشہ سے ٹکرا گیا۔ چھ ہلاک شدہ کرناٹک کے بیدر ضلع کے راجگیری کے زرعی مزدور تھے۔
Published : August 12, 2026 at 10:40 AM IST
حیدرآباد: سنگاریڈی ضلع میں سڑک حادثہ: سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد منڈل میں ستوار کے مقام پر ایک ہولناک سڑک حادثہ میں چھ لوگوں کی جان چلی گئی اور دیگر چھ شدید زخمی ہوگئے۔
آٹو میں سوار یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور تھے، مزدوروں کا ایک گروپ کرناٹک کے بیدر ضلع کے راجگیری سے سنگاریڈی ضلع کے بوڈیرا تک کپاس کی کٹائی کے کام کے لیے گیا تھا۔ گھر واپسی کے دوران جب وہ ظہیر آباد منڈل میں ستوار کے قریب نیشنل ہائی وے 65 پر پہنچے تو آٹو رکشہ ڈرائیور نے یو ٹرن لینے کی کوشش کی۔ عین اسی لمحے، ممبئی سے حیدرآباد کی جانب تیز رفتاری سے ایک بہت بڑا ٹینکر آٹو رکشہ سے ٹکرا گیا۔
VIDEO | Telangana: Eight people were killed and six others seriously injured in two separate road accidents in Sangareddy district.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026
Six died after a tanker rammed an auto-rickshaw near Satwar village, while two were killed in a three-car collision near Kaveli.
(Source: Third… pic.twitter.com/PTUz1cDk2N
تصادم میں آٹو رکشہ بکھر گیا، دو خواتین موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ مقامی لوگوں نے زخمیوں کو ظہیر آباد اسپتال پہنچایا۔ وہاں علاج کے دوران مزید تین خواتین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ جدید طبی دیکھ بھال کے لیے بیدر کے سرکاری اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد علاج کے دوران ایک اور خاتون کی موت ہوگئی۔
ایس پی نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا: حادثے کے وقت آٹو رکشہ ڈرائیور کے ساتھ 11 خواتین مزدور بھی تھیں۔ ان میں ریکھا، سری دیوی، کویتا، ریشما اور ڈرائیور دیوداس کی بیوی نکھیتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ نرملا، تلجمہ، چندرکلا، رادھیکا، شلپا اور شوبھا کو شدید چوٹیں آئیں اور فی الحال اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثہ کی اطلاع ملتے ہی ضلع سنگاریڈی کے ایس پی پریتوش پنکج نے ستوار میں جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Bidar, Karnataka: Several migrant workers from Bidar were killed after a tanker lorry collided with their auto-rickshaw on National Highway 65 in Telangana’s Sangareddy district. Several others were injured, including one woman in critical condition. The injured are receiving… pic.twitter.com/5Sva0EjvT2— IANS (@ians_india) August 11, 2026
مزید پڑھیں: ممبئی کے ولے پارلے میں 11ویں منزل پر بھیانک آتشزدگی، دو کی موت، چار افراد زخمی
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد منڈل میں ستوار گاؤں کے قریب پیش آنے والے خوفناک سڑک حادثہ پرغم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیراعلیٰ نے حکام کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو معیاری علاج کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔