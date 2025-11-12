تیجسوی یادو نے ایگزٹ پولز کو مسترد کردیا، 18 نومبر کو نئی حکومت کی تشکیل کا دعویٰ
تیجسوی نے کہاکہ "ووٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی، ایگزٹ پولس سامنے آنا شروع ہوگئے تھے۔ یہ صرف ایک غلط بیانیہ بنانے کی کوششیں ہیں۔"
Published : November 12, 2025 at 7:55 PM IST
پٹنہ: منگل کے ایگزٹ پولز کی پیش گوئی کے چند گھنٹے بعد کہ بہار میں قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) اقتدار میں واپس آئے گا، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما تیجسوی یادو نے بدھ کے روز ان امکانات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس طرح کی پیشین گوئیاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے "کہنے" پر کی گئی ہیں۔
#WATCH | पटना: राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने #BiharElection2025 के एग्जिट पोल पर कहा, " हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा। यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है... भाजपा और nda के पसीने छूट रहे हैं। वे लोग बौखलाहट में… pic.twitter.com/To3FUZ6h7e— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2025
تیجسوی نے کہا کہ موجودہ این ڈی اے حکومت کو "باہر پھینک دیا جائے گا" اور مہاگٹھ بندھن (گرینڈ الائنس) 18 نومبر کو نئی حکومت بنائے گی۔ پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی نے کہا کہ ایگزٹ پول گمراہ کن ہیں اور ان کا مقصد نفسیاتی دباؤ پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم ان سروے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا استعمال انتظامیہ اور عوام کے مزاج کو متاثر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہار کے لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے اور ہم 18 تاریخ کو حلف لیں گے۔"
ریاستی قائد حزب اختلاف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ 2020 کے مقابلے اس الیکشن میں 72 لاکھ زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اسے اقتدار مخالف کی واضح علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹنگ میں اضافہ تاریخی ہے۔ ہر حلقے میں لوگوں نے ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں۔ یہ ووٹ تبدیلی کے لیے ہے۔ بی جے پی اور این ڈی اے پر طنز کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد، عوام کے جوش و خروش کو دیکھ کر "گھبراہٹ کا شکار ہے"۔
آر جے ڈی لیڈر نے مزید کہا کہ حکمران حکومت گنتی کے عمل کو سست کرنے اور عہدیداروں پر دباؤ بنانے کی کوشش کرے گی۔ "بہار میں ہر کوئی اپنی حکمت عملی کو جانتا ہے۔ وہ فلیگ مارچ کے لیے فوج کو تعینات کرکے گنتی میں تاخیر یا خوف پھیلانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس طرح کا کوئی بھی انڈیا اتحاد کو جیتنے سے نہیں روک سکتا۔" انہوں نے دعویٰ کیا۔
یہ بھی پڑھیں: کانگریس نے بہار میں این ڈی اے کی جیت کی پیش گوئی والے ایگزٹ پول کو کر دیا مسترد، انڈیا بلاک کی جیت کا کیا دعویٰ
ریکارڈ ٹرن آؤٹ کے لیے ووٹروں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے تیجسوی نے کہا کہ ٹرن آؤٹ مہاگٹھ بندھن کے لیے بڑے پیمانے پر حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "میں ہر کارکن، رہنما اور ووٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے باہر آئے۔ لوگوں نے موجودہ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔"