ووٹنگ میں کچھ دن اور تیجسوی کا دھماکہ: خواتین کے لیے 30,000 روپے، کسانوں کے لیے مفت بجلی کا بڑا اعلان
تیجسوی یادو نے بڑا اعلان کیا ہے۔ 14 جنوری کو حکومت بنتے ہی 30,000 روپے خواتین کے کھاتوں میں جمع کر دیے جائیں گے۔
Published : November 4, 2025 at 2:08 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ سے قبل اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار بہار کے لوگ تبدیلی کے موڈ میں ہیں۔ بہار کے لوگ انتخابات کو لے کر پرجوش ہیں۔ اسی دوران تیجسوی یادو نے نے کہا کہ ان کی حکومت بننے والی ہے۔ اس مرتبہ بہار میں جہاں بھی وہ گئے ہیں، انھوں نے محسوس کیا ہے کہ بہار کے لوگ تبدیلی کے موڈ میں ہیں۔
تیجسوی دیں گے مکر سنکرانتی کا تحفہ:
آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا کہ، ان کی حکومت بننے والی ہے۔ کھرماس کے بعد مکر سنکرانتی آتی ہے جسے نئے سال کے طور پر منایا جاتا ہے جسے دہی چوڑا بھی کہا جاتا ہے۔ تیجسوی نے کہا کہ، ہماری حکومت بننے والی ہے، اور جیسے ہی ہماری حکومت بنتی ہے، 14 جنوری کو مکر سنکرانتی کے دن بہار میں خواتین کو ان کے کھاتوں میں مائی بہین یوجنا (ماں بہن اسکیم) کے تحت پورے سال کے لیے 30,000 روپے ملیں گے۔ 5 سالوں میں ڈیڑھ لاکھ روپے ماہانہ 2500 روپے کے برابر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ، 14 جنوری کو، وہ خواتین کے کھاتوں میں 30,000 روپے جمع کریں گے۔
جیویکا دیدی کو تحفہ:
جیویکا دیدی کے بارے میں تیجسوی یادو نے پھر کہا ہے کہ وہ جیویکا دیدی میں سی ایم (کمیونٹی موبلائزیشن) کو مستقل کریں گے۔ اس کا اعزازیہ بڑھا کر 30,000 روپے کر دیا جائے گا۔ مزید برآں، خواتین کی جانب سے لیے گئے قرضوں پر سود کی شرح معاف کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ، حکومت ان لوگوں کے لیے 500,000 کا انشورنس کور بھی فراہم کرے گی۔
اولڈ پنشن اسکیم کا اعلان:
تیجسوی یادو نے کہا کہ انہوں نے بہار اسمبلی میں حکومت سے بار بار اولڈ پنشن اسکیم کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت بنتے ہی اولڈ پنشن اسکیم کو نافذ کیا جائے گا۔ پولیس اہلکاروں، ہیلتھ ورکرز، اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کا ان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کے 70 کلومیٹر کے اندر تبادلہ کیا جائے گا۔ نرسیں بھی برسوں سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کا تبادلہ گھروں سے دور کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے نرسوں کو بھی 70 کلومیٹر کے اندر تبادلہ کیا جائے گا۔
دھان اور گیہوں پر بونس:
تیجسوی یادو نے اعلان کیا کہ کسان اپنی دھان اور گیہوں کی فصلوں کو کم سے کم ایم ایس پی (ایم ایس پی) پر فروخت کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ان کی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو انہیں دھان کے لیے ایم ایس پی کے علاوہ 300 روپے فی کوئنٹل ادا کیے جائیں گے۔ گندم کے لیے کم از کم ایم ایس پی کے علاوہ 400 روپے فی کوئنٹل کا بونس دیا جائے گا۔ کسانوں کو آبپاشی کے لیے بجلی بھی فراہم کی جاتی ہے لیکن وہ اسے مہنگے داموں میں دیا جاتا ہے۔ بہار کسانوں کو ملک میں سب سے زیادہ قیمت پر بجلی فراہم کرتا ہے۔ تیجسوی نے کہا، اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کسانوں کو مفت بجلی فراہم کریں گے۔
پیکس کے صدور کو عوامی نمائندہ کا درجہ دینے کا وعدہ:
تیجسوی یادو نے اعلان کیا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو بہار کے تمام پیکس اور کسان منڈل کے صدور کو عوامی نمائندہ کا درجہ دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ افراد بھی عوام اور کسانوں کے منتخب نمائندے ہیں، اس لیے گرینڈ الائنس حکومت انہیں عوامی نمائندہ کا درجہ بھی دے گی۔
