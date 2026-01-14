ناراضگی ختم... تیج پرتاپ یادو آٹھ ماہ بعد اہل خانہ سے ملے، بھتیجی کاتیانی کو گود میں لیا

ناراضگی ختم... تیج پرتاپ یادو آٹھ ماہ بعد اہل خانہ سے ملے، بھتیجی کاتیانی کو گود میں لیا
تیج پرتاپ یادو 8 ماہ بعد اپنے والدین اور بھائی سے ملنے آئے۔ دورے کے دوران انہوں نے اپنی بھانجی کو لاڈ وپیار سے نوازا۔
Published : January 14, 2026 at 10:14 AM IST
پٹنہ: مکر سنکرانتی پر 'چُوڑا دہی' کی دعوت بہار کی سیاست میں ایک گرما گرم موضوع ہے۔ یہ بحث اس وقت شدت اختیار کر گئی جب تیج پرتاپ یادو اپنے اہل خانہ سے ملنے رابڑی دیوی کی رہائش گاہ پر گئے۔ میٹنگ کے دوران، اس نے لالو یادو، رابڑی دیوی اور ان کے چھوٹے بھائی، تیجسوی یادو سے ملاقات کی اور مکر سنکرانتی کے تہوار پر دعوت دی۔ تیج پرتاپ یادو آج یعنی 14 جنوری کو اپنی رہائش گاہ پر 'چوڑا-دہی' دعوت کی میزبانی کر رہے ہیں۔
'ناراضگی ختم ہو گئی...' تیج پرتاپ یادو اپنے خاندان اور پارٹی سے نکالے جانے کے 8 ماہ بعد اپنے خاندان سے ملے۔ اس سے بہار کی سیاست میں گرما گرم بحث چھڑ گئی ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا لالو خاندان کے اندر دیرینہ ناراضگی ختم ہوئی ہے؟ کیا تیج پرتاپ یادو مکر سنکرانتی پر اپنے خاندان میں شامل ہوں گے؟
आज अपने पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता जी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर… pic.twitter.com/T2nZ5qz3x6— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) January 13, 2026
تیجسوی کو دعوت
تیج پرتاپ سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، "میں نے اپنے والد محترم شری لالو پرساد یادو اور والدہ محترمہ محترمہ رابڑی دیوی سے ان کی رہائش گاہ 10 سرکلر روڈ پر ملاقات کی اور ان کا آشیرواد حاصل کیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی تیجسوی سے بھی ملاقات کی اور انہیں 14 جنوری میں منعقدہ دہی سنکر کے تہوار کے موقع پر مدعو کیا۔ میں نے اپنی پیاری بھانجی کاتیانی کو اپنی گود میں کھلانے کا شاندار لمحہ حاصل کیا۔
تمام این ڈی اے لیڈروں کو دعوت
تیج پرتاپ یادو نے تمام این ڈی اے لیڈروں کو مدعو کیا ہے، بشمول وزیر اعلیٰ نتیش کمار، نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری، نائب وزیر اعلیٰ وجے سنہا اور بہت سے دوسرے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس دوران اس بات کو لے کر گرما گرم بحث ہوئی کہ آیا تیج پرتاپ یادو لالو خاندان کو مدعو کریں گے۔ تیج پرتاپ نے خود اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے والد لالو یادو، والدہ رابڑی دیوی اور بھائی تیجسوی یادو کو مدعو کیا ہے۔
मेरे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को हैक एवं मेरे तश्वीरो को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालो को परेशान और बदनाम किया जा रहा है,मैं अपने सुभचिंतको और फॉलोवर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफ़वाह पर ध्यान न दे....— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) May 24, 2025
دونوں بھائیوں کے درمیان عدم اطمینان
تیجسوی یادو سے ملاقات سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ تیج پرتاپ یادو اور تیجسوی یادو، تیج کی جانب سے خاندان کو چھوڑنے کے بعد کبھی نہیں ملے۔ بہار انتخابات کے دوران ایئرپورٹ پر ایک بار ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ لیکن تیجسوی یادو سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حال ہی میں ان کا آمنا سامنا عدالت میں ہوا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے ان کی ایک دوسرے سے ناراضگی صاف ظاہر ہوتی ہے۔
تیج پرتاپ نے خاندان کیوں چھوڑا
گزشتہ سال مئی میں تیج پرتاپ یادو نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ انوشکا یادو کے ساتھ 12 سال سے تعلقات میں ہیں۔ تاہم بعد میں اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تیج پرتاپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا سوشل میڈیا ہیک کر لیا گیا ہے۔
*Happy Birthday, Maa.*— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) January 1, 2026
You are the soul of our family. The steady breath behind every laugh, every prayer, every moment that feels like home. This life we live - warm, imperfect, full of love exists because of you. You held it together long before we even knew what holding on… pic.twitter.com/Uyr3Gg0YGG
'رشتہ میں رہتے ہوئے شادی کی'
اس سے لالو خاندان کو کافی ہنگامہ اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ تیج پرتاپ یادو نے سابق وزیر چندریکا یادو کی بیٹی ایشوریہ سے اسی 12 سال کی مدت میں شادی کی۔ تاہم خاندانی جھگڑے کی وجہ سے دونوں الگ رہ رہے ہیں اور مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔
لالو یادو خاندان سے بے دخل
لالو یادو کے خاندان کو انوشکا یادو کیس میں خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد لالو یادو نے تیج پرتاپ یادو کو غیر مہذب قرار دیتے ہوئے انہیں خاندان اور پارٹی دونوں سے نکال دیا۔ تیج پرتاپ پھر کبھی اپنے خاندان سے نہیں ملے۔ بہار انتخابات کے دوران انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور مہوا سیٹ سے الیکشن لڑا، لیکن جیتنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کئی امیدوار بھی کھڑے کیے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔
"یکم جنوری کو ماں سے ملاقات ہوئی"
تیج پرتاپ کافی عرصے سے اپنے خاندان سے دور ہیں۔ تاہم اس سے پہلے یکم جنوری کو رابڑی دیوی کی سالگرہ کے موقع پر تیج پرتاپ یادو اپنی والدہ کو سالگرہ کی مبارکباد دینے 10 سرکلر روڈ گئے تھے۔ انہوں نے خود ہی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ "ایک طویل عرصے کے بعد، میں آج اپنی والدہ سے ان کی سالگرہ پر مبارکباد دینے کے لیے ملا ہوں۔"
کیا لالو دعوت میں شرکت کریں گے؟
اب مکر سنکرانتی کے موقع پر ہونے والی میٹنگ کو لے کر کافی بحث ہو رہی ہے۔ صارفین تیج پرتاپ یادو کی سوشل میڈیا پوسٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ناراضگی ختم ہو گئی ہے اور کیا وہ دوبارہ لالو خاندان کے ساتھ ہوں گے۔ تاہم، بہت سے صارفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیجسوی یادو آپ کی ملاقات سے خوش نہیں لگ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا لالو خاندان پٹنہ اسٹینڈ روڈ پر واقع تیج پرتاپ یادو کی رہائش گاہ پر چوڑے اور دہی کی ضیافت میں شرکت کرے گا۔