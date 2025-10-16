لکھنؤ میں PUBG گیم کھیلتے ہوئے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ پولیس وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے
اندرا نگر کے انسپکٹر سنیل کمار تیواری نے بتایا کہ موت کی وجہ PUBG کھیلتے ہوئے حادثہ ہونے کا شبہ ہے۔
Published : October 16, 2025 at 9:55 AM IST
لکھنؤ: شہر کے اندرا نگر کے سیکٹر 14 میں PUBG گیم کھیلتے ہوئے ایک 13 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لواحقین کو پوسٹ مارٹم کرانے پر راضی کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔
متوفی کی شناخت وویک (13) کے طور پر کی گئی ہے جو کھڑک پور محلے کا رہنے والا ہے۔ وویک کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ گھر میں مالی مشکلات کی وجہ سے وویک نے شیشے کی فیکٹری میں کاغذ بنانے کا کام بھی کیا۔ بدھ کو اس کی چھٹی تھی اور وہ گھر میں اپنے موبائل فون پر گیم کھیل رہا تھا۔ جب ان کی موت ہوئی، تب بھی ان کے موبائل پر PUBG گیم چل رہی تھی۔
بہن پنکی نے معلومات فراہم کی
متوفی کی بہن پنکی نے بتایا کہ وویک شام 6 بجے کے قریب اپنے بستر پر لیٹا موبائل گیم کھیل رہا تھا۔ باقی گھر والے کام پر گئے ہوئے تھے۔ پنکی گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے ویویک کو بستر پر عجیب حالت میں پڑا پایا۔ پنکی نے اسے جگانے کی کوشش کی لیکن وویک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اسے خوفزدہ کردیا۔
ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا
آس پاس کے لوگوں کی مدد سے پنکی نے ویویک کو قریبی پرائیویٹ اسپتال لے گیا۔ وہاں سے انہیں لوہیا اسپتال ریفر کیا گیا۔ لوہیا اسپتال کے ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اطلاع ملنے پر اندرا نگر پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ موت کے وقت وویک اپنے موبائل فون پر PUBG گیم کھیل رہا تھا۔
پی ایم رپورٹ کا انتظار
اندرا نگر کے انسپکٹر سنیل کمار تیواری نے بتایا کہ پولیس نے موت کی صحیح وجہ کا تعین کرنے کے لیے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ موت کی وجہ PUBG گیم کھیلتے ہوئے حادثہ ہو سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی وویک کی پراسرار موت کی حقیقت سامنے آئے گی۔ تاہم، خاندان والوں نے ابتدائی طور پر بتایا کہ وویک بیماری کی وجہ سے دو دن سے کام سے غائب تھا۔