درندگی کی انتہا، 17 سالہ لڑکی کی عصمت دری، فحش ویڈیو بنا کر کیا بلیک میل، نکاح نامے پر زبردستی دستخط، ایف آئی آر درج
مہاراج پور پولس اسٹیشن کے انچارج سنجے پانڈے نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔
Published : October 26, 2025 at 8:33 AM IST
کانپور: مہاراج پور تھانہ علاقے میں ایک نوعمر لڑکی کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک نوجوان نے اسے زیادتی کے بعد تیزاب پھینکنے کی دھمکی دی اور نکاح نامہ پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ متاثرہ نے مہاراج پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔
پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے: مہاراج پور پولس اسٹیشن کے انچارج سنجے پانڈے نے بتایا کہ پولیس نے متاثرہ کی فراہم کردہ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا ہے۔ پولس اس معاملے کی مکمل تفتیش کر رہی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس اس معاملے میں مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔
فحش ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا الزام: شکایت کے مطابق گاؤں کی ایک 17 سالہ لڑکی کا الزام ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے اسی گاؤں کا ایک 25 سالہ لڑکا اسے دھمکیاں دے کر اس کا جسمانی استحصال کر رہا ہے۔ الزام ہے کہ لڑکے نے اس کی فحش ویڈیو بھی بنائی ہے۔ الزام ہے کہ لڑکا اسے بلیک میل کرکے اس کی عصمت دری کرتا رہا۔
متاثرہ نے شکایت درج کرائی: الزام ہے کہ لڑکے نے اسے نکاح نامہ پر دستخط کرنے پر مجبور بھی کیا۔ اب وہ لڑکی پر اپنے ساتھ رہنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ الزام ہے کہ لڑکا اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ متاثرہ کا الزام ہے کہ جب اس نے ملزم کے گھر والوں سے شکایت کی تو انہوں نے بھی اسے مارنا شروع کردیا۔ جس کے بعد لڑکی نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
