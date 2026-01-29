آگرہ میں نوعمر لڑکی نے جنسی ہراسانی سے دلبرداشتہ ہوکر خود کو ہلاک کرلیا، پولیس کی کارکردگی پر اٹھ رہے سوال
اچھنیرا پولس اسٹیشن کے انچارج دیویندر کمار دویدی نے بتایا، یہ واقعہ 22 جنوری 2026 کو پیش آیا۔ مقدمہ درج کرکے کارروائی کی جارہی ہے۔
Published : January 29, 2026 at 3:24 PM IST
آگرہ: اچھنیرا تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں رہنے والی ایک نوعمر لڑکی نے خودکشی کرلی۔ اس کے گھر والوں نے پولیس کو بتائے بغیر اس کی آخری رسومات ادا کیں۔ تاہم جب مقتولہ کے کزن نے خودکشی کی وجہ بتائی تو اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ نوجوان لڑکی نے جنسی ہراسانی کی وجہ سے خودکشی کا انتخاب کیا تھا۔ جس کے بعد اہل خانہ نے مقدمہ درج کرایا۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور دو دیگر کی تلاش جاری ہے۔
اچھنیرا پولیس اسٹیشن کے انچارج دیویندر کمار دویدی نے بتایا کہ یہ واقعہ 22 جنوری 2026 کو پیش آیا۔ اہل خانہ نے متوفیہ کی آخری رسومات ادا کر دیں۔ اہل خانہ کی جانب سے شکایت ملنے کے بعد 26 جنوری کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
اس معاملے میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دیگر دو ملزمان فرار ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ عدالت میں مقتولہ کے کزن کا بیان قلمبند کر لیا گیا ہے۔ شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔
نوجوان 12ویں جماعت کی طالبہ تھی
پولیس کے مطابق متوفیہ کی عمر تقریباً 15 سال تھی اور وہ 12ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ نوجوان لڑکی کے کزن نے پولیس اور اہل خانہ کو بتایا کہ اسی گاؤں کے ایک لڑکے نے اسے عشق میں دھوکہ دیا ہے۔
اس نے بتایا کہ ملزم نے لڑکی سے دوستی کی، اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر فحش ویڈیوز بنائی اور اسے بلیک میل کرنے لگا۔ مزید برآں، اس نے اس پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ لڑکی نے انکار کیا تو ملزم نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی۔
ملزم کے موبائل فون سے ملنے والے کلپس
کزن کے انکشافات کے بعد اہل خانہ نے ایک ملزم کو پکڑ لیا اور اس کے پاس سے لڑکی اور دیگر کی قابل اعتراض ویڈیوز اور آڈیو کلپس پر مشتمل دو موبائل فون برآمد ہوئے۔ اہل خانہ نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ تھانے کا ایک ایس آئی جائے وقوعہ پر پہنچا۔
لڑکی کے والد کا الزام ہے کہ ایس آئی ملزم اور اس کا موبائل فون اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے بھی تھانے بلایا گیا۔ پولیس نے تحریری شکایت لے کر اگلے دن ملزم کو چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے کہا کہ شکایت غلط ہے۔
پولیس نے اسے کئی بار بلایا اور تحریری شکایت لکھوائی۔ ہر بار، انہوں نے شکایت میں کسی نہ کسی خامی کی نشاندہی کی اور اسے رخصت کردیا۔ اسے سینئر افسران سے شکایت کرنے کو کہا گیا اور تبھی 26 جنوری کو مقدمہ درج کیا گیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔