ٹیچر شیوانی ورما کا کنفیوژن میں کر دیا قتل، قاتل دھوکہ کھا گئے، جانیں کیا ہے پورا معاملہ
BPSC ٹیچر قتل کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ مجرم کسی اور کو مارنے آئے تھے لیکن غلطی سے شیوانی کو مار ڈالا۔
Published : December 5, 2025 at 10:50 PM IST
ارریہ: پولیس نے بی پی ایس سی ٹیچر شیوانی قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک خاتون سمیت دو مجرموں کو گرفتار کیا ہے۔ خاتون نے ایک اور ٹیچر کو مارنے کے لیے شوٹروں کو سوپاری دی تھی لیکن کنفیوژن کی وجہ سے شیوانی کو قتل کر دیا گیا۔
کسی اور کے بجائے شیوانی کو گولی مار دی گئی: پولیس سپرنٹنڈنٹ انجنی کمار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی پی ایس سی ٹیچر شیوانی ورما کے قتل کیس میں کئی اہم انکشافات کئے۔ انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کے بعد دو مجرموں کی شناخت کی گئی ہے۔ دونوں کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 3 دسمبر کو ٹیچر کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔
"مجرم کو کسی اور ٹیچر کا قتل کرنا تھا۔ وہ بھوانی پور پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے۔ فوربس گنج میں الیکٹرانکس کی دکان کے مالک کی بیوی کو اپنے شوہر پر ٹیچر کے ساتھ ناجائز تعلقات کا شبہ تھا۔ اس نے خاتون ٹیچر کو ختم کرنے کے لیے راجہ نامی مجرم کی خدمات حاصل کی تھیں۔" - انجنی کمار، ایس پی
دونوں خاتوں ٹیچروں نے اسکول جانے کے لیے ایک ہی راستے سے سفر کیا: ایس پی نے وضاحت کی کہ جس خاتون ٹیچر کو مارنے کی سوپاری دی گئی تھی وہ بھی اسئ راستے پر سکوٹر پر سفر کرتی تھی۔ قاتلوں کو ٹیچر کو قتل کرنے کے لیے لوکیشن دی گئی تھی۔ دونوں مجرم پہلے ہی اس راستے پر ٹیچر کا انتظار کر رہے تھے۔ شیو مندر جس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا وہ دونوں اسکولوں (بھوانی پور پرائمری اسکول اور کنہیلی +2 اپ گریڈڈ ہائی اسکول) کی طرف جاتا ہے۔ مجرموں نے سکوٹر کو دیکھتے ہی ٹیچر کو گولی مار دی۔
واقعہ سے ایک دن پہلے ریکی کی گئی تھی: راجہ اور چھوٹو نے قتل کو انجام دینے کے لیے معروف اور سہیل کو 3 لاکھ روپے دیے۔ معاہدے کے دوران ٹیچر کا نام، اسکوٹر، راستہ اور وقت بتا دیا گیا۔ معروف اور سہیل نے واقعے سے ایک روز قبل مقررہ جگہوں کی ریکی بھی کی۔ واقعہ کے دن انہوں نے کسی سے موٹر سائیکل ادھار لی۔
چھٹی پر ہونے کی وجہ سے بچ گئی: واقعہ کو انجام دینے کے بعد، دونوں ملزمین کھبدھا-درگاہی گنج کے راستے NH 14 کے راستے فرار ہو گئے اور واردات میں استعمال کی گئی موٹر سائیکل شاہنواز کو واپس کر دی۔ جس استاد کو سازش کا حصہ سمجھ کر کنٹریکٹ کیا گیا تھا وہ اس دن چھٹی پر تھی۔
موٹر سائیکل اور موبائل ضبط:
گرفتار ملزم محمد معروف کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر واردات میں استعمال ہونے والی یاماہا ایف زیڈ موٹر سائیکل اور دیسی ساختہ پستول برآمد کر لیا گیا ہے۔ دوسرے ملزم محمد سہیل اور اصل سازش کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
بہن کے الزامات کی تحقیقات بھی جاری ہے:
اتر پردیش میں رہنے والی شیوانی ورما کی بہن جولی نے ایک ٹیچر اور اسی اسکول کے پرنسپل پر سنگین الزامات لگائے تھے اور قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ پولیس نے ملزم ٹیچر کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ بہن نے الزام لگایا کہ اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور انکار کرنے پر اسے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نامزد ٹیچر کے خلاف تاحال کوئی شواہد نہیں ملے۔
یہ بھی پڑھیں: