تقرری کا خط انتیس تاریخ کو... تیس تاریخ کو ریٹائرمنٹ! ایک کو ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے جوائننگ لیٹر موصول ہوا، دوسرے کو ریٹائرمنٹ کے بعد
جھارکھنڈ میں دو اساتذہ کو تقرری خط موصول ہوئے۔ ایک 30 جون کو ریٹائر ہوجائے گا، دوسرا پہلے ہی ریٹائرمنٹ کی عمر کو عبور کرچکا۔
Published : July 1, 2026 at 1:32 PM IST
رانچی، جھارکھنڈ (چندن بھٹاچاریہ): جھارکھنڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر کی بھرتی کے عمل کے تحت ہزاروں امیدواروں کو تقرری کے لیٹر مل رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 12500 اساتذہ کو تقرری کے لیٹر جاری کیے جا چکے ہیں جب کہ کل 26000 آسامیوں پر بھرتی کا عمل جاری ہے۔ تاہم اس عمل کے درمیان کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جنہوں نے تقرریوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ نظام پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ کئی امیدواروں کو برسوں کے انتظار کے بعد ان کے تقرری کے خط موصول ہوئے، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر پہلے ہی پوری ہو چکی تھی یا وہ اگلے ہی دن پوری ہو گئی۔
معلومات کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر کی 50 فیصد آسامیاں پیرا ٹیچرز کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 58 سال مقرر کی گئی تھی۔ جب 2023 میں تقرری کے لیے درخواستیں قبول کی گئیں تو بہت سے پیرا ٹیچرز کی عمریں 57 سے 58 سال کے درمیان تھیں۔ تاہم بھرتی کے عمل کو مکمل ہونے میں تقریباً تین سال لگے۔ اس دوران بہت سے امیدوار 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے، جو کہ سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر ہے۔
تقرری کا خط پیر کو ملا، لیکن منگل کو ریٹائر ہو گئے
ایسا ہی ایک معاملہ جامتاڑا ضلع کے نند لال روانی کا ہے۔ انہیں 29 جون کو ان کا تقرری کا خط ملا، لیکن وہ 30 جون کو 60 سال کے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تقرری کے اگلے ہی دن ریٹائر ہو گئے۔ نند لال روانی 2006 سے پیرا ٹیچر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2016 میں جھارکھنڈ ٹیچر اہلیت کا امتحان (JTET) پاس کیا۔ اسسٹنٹ پروفیسروں کے لیے بھرتی کا عمل 2023 میں شروع ہوا، لیکن جب تک انہیں اپنا تقرری کا خط ملا، وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔
نند لال روانی نے کہا، "میں 2006 سے پیرا ٹیچر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے 2016 میں ٹیچر کی اہلیت کا امتحان پاس کیا تھا۔ میں برسوں سے باقاعدہ تقرری کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اپنا تقرری کا خط پیر کو ملا، لیکن میں آج ریٹائر ہو جاؤں گا۔"
تقرری کا خط ملنے سے پہلے ریٹائرمنٹ کی عمر پار
اسی طرح پالامو کے رہائشی نیام انصاری کا معاملہ بھی خبروں میں ہے۔ وہ 31 مئی کو 60 سال کے ہو گئے تھے۔ جب نیام انصاری کو بھرتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان کا تقرری خط وصول کرنے کے لیے بلایا گیا تو وہ پہلے ہی ریٹائرمنٹ کی عمر کو عبور کر چکے تھے۔ نیام انصاری نے کہا، "میں تقرری کا خط ملنے پر یقیناً خوش ہوں، لیکن مجھے خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں اس تقرری خط کو اپنی زندگی کی ایک یادگار کامیابی کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔"
پیرا ٹیچرز، برسوں سے باقاعدہ تقرریوں کا انتظار
درحقیقت، بھرتی کے عمل میں تاخیر نے ایسے بہت سے امیدواروں کو متاثر کیا ہے۔ پیرا ٹیچرز، جو برسوں سے باقاعدہ تقرریوں کا انتظار کر رہے تھے، بالآخر منتخب ہو گئے، لیکن وہ سرکاری ملازمت کے فوائد سے لطف اندوز ہونے سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے۔ جس سے کئی اساتذہ میں مایوسی پھیل گئی ہے۔ جھارکھنڈ میں امیدوار اسسٹنٹ پروفیسر کی تقرری کے لیے کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔
تقرریاں اور ریٹائرمنٹ ایک ساتھ ہی رہ گئے
تقرری کا عمل مکمل ہونے سے اساتذہ کی بڑی تعداد کو راحت ملی ہے لیکن بعض اوقات بروقت تقرریاں نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ تقرریاں اور ریٹائرمنٹ تقریباً ایک ساتھ ہی رہ گئے ہیں۔ یہ صورتحال تقرری کے عمل میں تاخیر کے انسانی پہلو کو بھی اجاگر کرتی ہے، جہاں برسوں کی محنت اور انتظار کے بعد سرکاری ملازمت کا خواب تو پورا ہوا، لیکن اس سے مستفید ہونے کا موقع نہ مل سکا۔