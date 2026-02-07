ٹیچر نے شرمسار کیا رشتہ! نابالغ لڑکے کے ساتھ نازیبا حرکت، مقدمہ درج
متاثرہ کے خاندان کی شکایت کی بنیاد پر ٹیچر کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Published : February 7, 2026 at 7:57 PM IST
روڑکی: اتراکھنڈ کے ضلع ہریدوار کے روڑکی علاقے سے ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ کیس میں ایک ٹیچر شامل ہے۔ ٹیچر پر نابالغ طالب علم کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کا الزام ہے۔ متاثرہ کے اہل خانہ نے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے ٹیچر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر کیس درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہے۔
اطلاعات کے مطابق جھابریڈا تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کے رہنے والے ایک شخص کا نابالغ بیٹا علاقے کے ایک پرائیویٹ پبلک اسکول میں پہلی کلاس کا طالب علم ہے۔ چھ فروری بروز جمعہ وہ پڑھنے سکول گیا۔ الزام ہے کہ ایک ٹیچر نے اس کے ساتھ غیر مہذب سلوک کیا، مبینہ طور پر اسے نامناسب طریقے سے چھوا۔ جب طالب علم اسکول کے بعد گھر واپس آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو واقعے کی اطلاع دی۔
اس بات کا علم ہوتے ہی خاندان میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ غصے میں تھے۔ اس کے بعد وہ بچے کو جھابریڈا پولیس اسٹیشن لے گئے، جہاں انہوں نے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے ملزم استاد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے طالب علم کا طبی معائنہ کرایا اور ملزم استاد کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔
جھابریڈا پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر اجے شاہ نے بتایا کہ متاثرہ کے خاندان کی شکایت کی بنیاد پر ٹیچر کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس اسکول کے سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کر رہی ہے اور دیگر اساتذہ سے واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ملزم استاد کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔
