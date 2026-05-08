ٹی سی ایس جنسی ہراسانی اور تبدیلی مذہب کا معاملہ: ملزمہ ندا خان کو حراست میں لیا گیا
ندا خان ناسک ملٹی نیشنل کمپنی TCS سے منسلک مبینہ جنسی ہراسانی اور تبدیلی مذہب کے معاملے میں مرکزی ملزمہ ہے۔
Published : May 8, 2026 at 8:08 AM IST
ناسک: مہاراشٹر پولیس نے ناسک ملٹی نیشنل کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز کیس کے اہم ملزمین میں سے ایک ندا خان کو چھترپتی سمبھاجی نگر (اورنگ آباد) سے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس نے جمعرات کو گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ ندا پر جنسی طور پر ہراساں کرنے اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔
اس معاملے میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں، ایک مقامی عدالت نے ندا خان کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) بھی عدالت میں موجود تھی اور اس نے بنچ کے سامنے کیس سے متعلق تفصیلات پیش کیں۔ الزامات کی سنگینی کا حوالہ دیتے ہوئے استغاثہ نے پیشگی ضمانت دینے کی سختی سے مخالفت کی۔ اس سے پہلے 20 اپریل کو بھی عدالت نے ندا خان کو عبوری تحفظ دینے سے انکار کر دیا تھا۔
اس سے قبل عدالت نے پانچ دیگر ملزمان کو پولیس کی تحویل میں دیا ہے۔ اس معاملے کے سلسلے میں کل نو معاملے درج کیے گئے ہیں۔ جس میں سے ایک دیولالی کیمپ پولیس اسٹیشن میں اور آٹھ دیگر ممبئی ناکہ پولیس اسٹیشن میں درج ہیں۔ اس کیس میں شفیع شیخ اور رضا میمن دو دیگر اہم ملزمان ہیں۔
اس معاملے میں جبری تبدیلی مذہب اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک چار رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ٹی سی ایس میں پیش آنے والے واقعے کو "انتہائی سنگین معاملہ" قرار دیا ہے اور کہا کہ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، فڑنویس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ریاستی حکام اس تنازعہ کی اصلیت کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی تحقیقات کر رہے ہیں جس نے ٹیک ہب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ٹی سی ایس ناسک میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت سنگین معاملہ ہے۔"
وزیراعلیٰ نے کہا کہ، "میں اس معاملے کا نوٹس لینے کے لیے ٹی سی ایس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ٹی سی ایس کی قیادت نے واقعے کی مذمت کی ہے اور پولیس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ ہم واقعے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔" اگر یہ 'کارپوریٹ جہاد' کے طور پر ابھرتا ہے، تو ہم اس کی جڑ تک پہنچ جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: