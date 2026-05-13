ٹی سی ایس تبدیلی مذہب معاملہ: ملزمہ ندا خان کو پناہ دینے والے ایم آئی ایم کارپوریٹر متین پٹیل کے گھر پر چلا بلڈوزر، اہل خانہ کا انوکھا احتجاج
مقررہ تین دن کی مدت میں کوئی جواب موصول نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ نے ناریگاؤں کا دورہ کیا اور مکان کو مسمار کردیا۔
Published : May 13, 2026 at 12:28 PM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر: مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کے ناریگاؤں میں واقع ایم آئی ایم کارپوریٹر متین پٹیل کے مکان کو انتظامیہ نے بلڈوزر سے مسمار کر دیا۔ متین خان پر ٹی سی ایس کیس میں ایک مفرور ملزم ندا خان کو پناہ دینے کا الزام ہے۔ انتظامیہ کے مطابق متین خان کا مکان غیر قانونی تعمیر تھی اس وجہ سے اسے منہدم کر دیا گیا۔ جمعرات کو، ناسک پولیس نے ندا کو اورنگ آباد سے تقریباً گیارہ بجے گرفتار کیا تھا۔
پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایم آئی ایم کارپوریٹر متین پٹیل نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کے بعد میونسپل کارپوریشن نے متین کو احکامات جاری کرتے ہوئے گھر سے متعلق دستاویزات اور اس کی تعمیر ی اجازتوں سے متعلق تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کی۔ مقررہ تین دن کی مدت میں کوئی جواب موصول نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ انسداد تجاوزات نے بدھ کی صبح سویرے ناریگاؤں کا دورہ کیا، کارروائی کی، اور مکان کو مسمار کردیا۔ اس کارروائی کے دوران اہل خانہ نے انوکھا احتجاج کیا۔ انھوں نے وہاں پہنچنے والے میونسپل اور پولیس اہلکاروں کا پھولوں سے استقبال کیا۔ میونسپل ایڈیشنل کمشنر سنتوش واہول نے تصدیق کی کہ مذکورہ کارروائی مکمل طور پر قانونی تھی۔
نوٹس تین دن پہلے جاری کیا گیا:
ناسک پولیس نے مقامی پولیس فورسز کے تعاون سے، ناسک میں شروع ہونے والے ٹی سی ایس کیس میں ایک ملزم ندا خان کو گرفتار کیا۔ ایم آئی ایم کارپوریٹر متین پٹیل کے ذریعہ ملزم خاتون کو پناہ دینے کے انکشاف کے فوراً بعد مقامی سیاست گرم ہوگئی۔ میونسپل کارپوریشن کے انسداد تجاوزات ڈپارٹمنٹ نے ناریگاؤں میں مکان کی قانونی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزات جمع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے جہاں ندا کو پناہ دی گئی تھی۔ نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر گھر کے کاغذات اگلے تین دنوں کے اندر جمع نہ کرائے گئے تو ڈھانچہ گرا دیا جائے گا۔ اس تین دن کی مدت ختم ہونے پر، میونسپل اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ بدھ کی صبح سویرے ناریگاؤں پہنچا اور صبح سویرے انہدام کی کارروائی شروع کی۔ کارپوریٹر کا دو منزلہ مکان زمین بوس ہو گیا۔ آپریشن کے دوران پورے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ تاہم، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یہ کارروائی غیر قانونی تھی، ایم آئی ایم کے رہنماؤں نے - خاص طور پر قائد حزب اختلاف سمیر بلڈر نے دعوی کیا کہ اس طرح کے نوٹس عام طور پر صرف تین دن کے بجائے ایک ماہ کی کم از کم رعایت فراہم کرتے ہیں۔
متین پٹیل کے اہل خانہ کا انوکھا احتجاج:
منگل کی رات میونسپل کارپوریشن نے اشارہ دیا کہ انہدامی کارروائی بدھ کی صبح سویرے ہوگی۔ اس کے جواب میں ایم آئی ایم کے رہنما امتیاز جلیل نے سب سے اپیل کی کہ وہ اسکواڈ کے خلاف مزاحمت نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ صبح سویرے جب میونسپل کارپوریشن کی ٹیم ناریگاؤں پہنچی تو دوستوں اور حامیوں نے کارپوریٹر متین کی رہائش گاہ کی چھت سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ اس دوران لواحقین نے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھامے میونسپل ٹیم اور پولیس افسران و اہلکاروں کا استقبال کیا۔ مزید برآں، انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر، سنتوش واہول کو آئین کی ایک کاپی پیش کی۔
کارروائی پر سوال:
متین پٹیل کو نوٹس جاری کیے جانے کے بعد مقامی سیاست کافی گرم ہوگئی۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تین دن کے اندر اندر کارروائی کو انجام دینے کا اشارہ دینے کے بعد، ایم آئی ایم پارٹی نے الزام لگایا کہ مذکورہ نوٹس غیر قانونی ہے۔ ایم آئی ایم کے ریاستی صدر امتیاز جلیل نے اس خیال کا اظہار کیا کہ چونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا زیر بحث خاتون اصل میں ایک ملزم فریق ہے، اس لیے اس مرحلے پر اسے مجرم سمجھنا ناانصافی ہوگی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے میئر سمیر راجورکر نے زور دے کر کہا کہ زیر بحث نوٹس واقعی سرکاری اور درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس اس کے برعکس کوئی ثبوت ہے تو وہ اسے ایک دن کے اندر جمع کرائیں، انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے تین دن کی رعایتی مدت بالکل مناسب ہے۔ مزید برآں، سابق بی جے پی ایم ایل اے سنجے کینیکر نے کہا کہ کارپوریٹر متین کو ماضی میں خواتین کے خلاف مظالم کے متعدد الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انھوں نے زور دیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔
