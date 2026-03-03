تمل ناڈو: شیو گنگا میں منجو ویرٹّو مقابلہ میں تین افراد ہلاک، 75 زخمی
تمل ناڈو کے شیوگنگا ضلع میں منجو ویرٹّو مقابلے کے دوران تین افراد ہلاک اور 75 زخمی ہوئے ہیں۔
Published : March 3, 2026 at 12:27 PM IST
شیو گنگا، تمل ناڈو: ماسی ماگم تہوار کے موقع پر تمل ناڈو کے شیو گنگا ضلع کے سنگمپوناری میں منعقدہ منجو ویرٹّو مقابلہ (بیل کا پیچھا کرنے والا ایونٹ) کے دوران تین افراد ہلاک اور 75 زخمی ہو گئے۔
ماسی ماگم تہوار کے موقع پر پیر (2 مارچ) کو شیوا گنگا ضلع کے قریب سنگمپوناری میں منجو ویرٹّو مقابلہ منعقد ہوا۔ اس کے لیے اصطبل سے 100 سانڈ اور 500 سے زائد بیلوں کو چھوڑا گیا۔ مقابلے میں 112 بل فائٹرز نے حصہ لیا۔
چلچلاتی دھوپ کے باوجود ہزاروں لوگ پہاڑیوں پر بیٹھ کر منجو ویرٹّو کو بے حد توجہ سے دیکھتے رہے۔ جب مقابلہ زوروں پر تھا، بیلوں کے حملوں میں متعدد تماشائی اور کھلاڑی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے تین موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کی شناخت جمول لال جی، رامناتھن اور راجندرن کے طور پر ہوئی ہے۔
مزید برآں، حکام نے بتایا کہ منجو ویرٹّو ایونٹ میں کل 75 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ ان میں سے آٹھ کو مزید علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ منجو ویرٹّو مقابلے کے دوران تین لوگوں کی موت اور کئی دیگر افراد کا زخمی ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اہلکار بھی اس بات کا تعین کرنے کے لیے سائٹ پر موجود ہیں کہ آیا مناسب حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: