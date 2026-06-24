سرکاری اسپتال میں ڈلیوری پر مفت ملے گی سونے کی انگوٹھی، حکومت دے رہی ہے اہم تحفہ، دیکھیں اہلیت کی فہرست
22 جون یا اس کے بعد پیدا ہونےوالے تمام بچے اس اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو برابر سونا ملے گا۔
Published : June 24, 2026 at 3:49 PM IST
چنئی، تمل ناڈو: نئی تمل ناڈو حکومت نے ریاست میں غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کے لیے ایک بڑی اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کو "تھیاماں تھنگا موتیرام تِھٹم" کہا جاتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت سرکاری اسپتال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو حکومت کی طرف سے مفت ایک گرام سونے کی انگوٹھی ملے گی۔
اس اسکیم کے ہموار آپریشن کو یقینی بنانے اور سونے کی حفاظت کی نگرانی کے لیے حکومت نے ایک خصوصی انتظامی ٹیم (اسٹیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ) تشکیل دی ہے۔ 22 جون 2026 کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے تمام بچے اس اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو برابر سونا ملے گا۔
ایک گرام کی انگوٹھی کی قیمت تقریباً 13,600 روپے
چیف منسٹر سی جوزف وجے 15 ستمبر کو باضابطہ طور پر اس اسکیم کا آغاز کریں گے۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ 22 جون 2026 کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے تمام بچے اس سے مستفید ہوں گے۔ موجودہ مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق، اس ایک گرام کی انگوٹھی کی قیمت تقریباً 13,600 روپے ہے۔ حکومت اس اسکیم پر سالانہ 755.83 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔
حکومت ماموں کا فرض پورا کرے گی
تمل ناڈو کی ثقافت میں یہ روایت ہے کہ جب بھی کسی خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماموں (تھائی مامن) بچے کو سونے کا تحفہ دیتے ہیں۔ اب ریاستی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ خود ریاست کے ہر بچے کے لیے 'ماموں' کا کردار ادا کرے گی اور اس رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے بچے کو سونے کی انگوٹھی سے خوش آمدید کہے گی۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس سے سرکاری اسپتالوں پر عوام کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے سرکاری اسپتالوں میں ڈیلیوری کی قیمت صرف 1,364 روپے ہے، جب کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں یہ 63,000 روپے سے زیادہ ہے۔ نتیجتاً یہ اسکیم غریب ماؤں کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوگی۔
فوائد سب کو بلا تفریق دستیاب ہوں گے
اس اسکیم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو ایک ہی انگوٹھی ملے گی۔ مزید برآں، یہ فائدہ پہلے یا دوسرے بچے تک محدود نہیں ہے۔ ایک خاندان میں بچوں کی تعداد سے قطع نظر، سرکاری اسپتال میں پیدا ہونے والے ہر نومولود کو یہ تحفہ ملے گا۔
فائدہ کیسے اٹھایا جائے اور حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟
اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، والدین کا تمل ناڈو کے رہائشی ہونا ضروری ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے پر راشن کارڈ، آدھار کارڈ یا ووٹر آئی ڈی جیسی دستاویزات ضرور پیش کی جائیں۔ حکومت نے سونے کی چوری روکنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے ہیں۔ اسپتالوں نے مضبوط لاکرز بنائے ہیں جنہیں صرف دو مختلف اہلکاروں کی چابیوں سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، ان کمروں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے 24 گھنٹے نگرانی کی جائے گی۔ ڈسچارج ہونے پر انگوٹھی براہ راست ماں کو دی جائے گی۔