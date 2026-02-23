تمل ناڈو نے ایس آئی آر کے بعد حتمی ووٹر لسٹ جاری کی، 97.37 لاکھ ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے

تمل ناڈو نے ایس آئی آر کے بعد حتمی ووٹر لسٹ جاری کی، 97.37 لاکھ ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے
تمل ناڈو میں ایس آئی آر کے بعد حتمی ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی۔ ووٹر لسٹ میں 56.7 ملین ووٹرز کے نام شامل ہیں۔
Published : February 23, 2026 at 8:59 PM IST
چنئی: الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے بعد تامل ناڈو کے لیے حتمی ووٹر لسٹ پیر کو بڑے پیمانے پر خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کے بعد باضابطہ طور پر جاری کی گئی۔ آج جاری ہونے والی حتمی ووٹر لسٹ میں 56.7 ملین ووٹرز کے نام شامل ہیں۔
آئندہ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے پیش نظر، گزشتہ نومبر میں ووٹر لسٹ کی ایک خصوصی گہری نظر ثانی کی گئی تھی۔ اسپیشل انٹینسیو ریویژن سے پہلے، تمل ناڈو میں 64.1 ملین ووٹرز تھے، جب کہ نومبر ایس آئی آر کے بعد، یہ تعداد گھٹ کر 54.3 ملین رہ گئی۔ خاص طور پر، خصوصی گہری نظر ثانی کے بعد، تقریباً 97.37 لاکھ ووٹروں کو ہٹا دیا گیا۔
اس کے بعد 19 دسمبر سے جب ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع ہوئی تو ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے، حذف کرنے اور درست کرنے کا وقت دیا گیا۔ اس کے بعد 24.47 لاکھ لوگوں نے ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے کے لیے درخواست دی، جن میں سے 17.10 لاکھ شامل کرنا چاہتے تھے، 1.84 لاکھ ہٹانا چاہتے تھے، اور 5.51 لاکھ اپنے نام تبدیل کرنا چاہتے تھے۔
تمل ناڈو میں ابھی جاری کی گئی حتمی ووٹر لسٹ کے مطابق، چنگل پٹو ضلع کے شولنگنالور حلقے میں سب سے زیادہ 5.36 لاکھ ووٹر ہیں۔ چنئی ضلع کے پورٹ حلقے میں ووٹروں کی سب سے کم تعداد 1.16 لاکھ ہے۔
ارچنا پٹنائک نے کہا کہ حتمی ووٹر لسٹ تمل ناڈو کی مرکزی انتخابی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے، اور جو ووٹر یکم جنوری 2026 کو 18 سال کے ہو جائیں گے، وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔
اس تناظر میں تمل ناڈو کی چیف الیکٹورل آفیسر ارچنا پٹنائک نے آج تمل ناڈو کے لیے حتمی ووٹر لسٹ جاری کی۔ اس کے مطابق ایس آئی آر کے کام کے بعد تمل ناڈو میں ووٹروں کی کل تعداد 56,707,380 ہے۔ ان میں مرد ووٹرز کی تعداد 27,738,925، خواتین ووٹرز 28,960,838 اور تیسری جنس کے ووٹرز 7,617 ہیں۔
مزید انہوں نے کہا کہ 18 سے 19 سال کی عمر کے ووٹرز جنہوں نے پہلی بار ووٹر کے طور پر اندراج کیا ہے اور تصحیح کے لیے درخواست دی ہے انہیں ان کے رجسٹرڈ گھر کے پتے پر ایکسپریس میل کے ذریعے الیکشن شناختی کارڈ (ای پی آئی سی) جاری کیا جائے گا۔
مزید برآں، انتخابات سے متعلق معلومات کے لیے، لوگ ضلع رابطہ مرکز کے ٹول فری نمبر 1950 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر سے ٹول فری نمبر 1800-4252-1950 پر بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔