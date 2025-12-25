تمل ناڈو: سڑک حادثے میں نو افراد ہلاک، بس کا ٹائر پھٹنے سے پیش آیا حادثہ
ریاست کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی۔
Published : December 25, 2025 at 9:02 AM IST
کڈالور: تمل ناڈو کے ٹھٹاکوڈی کے قریب کل رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ نو افراد موقع پر ہی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوگئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ مرنے والوں میں پانچ مرد اور چار خواتین شامل ہیں۔
حادثے کی وجہ بس کا ٹائر پھٹ جانا بتایا جاتا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی۔ انہوں نے متاثرین کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کیا۔
#WATCH | Tamil Nadu | Nine people lost their lives in a road accident near Eluthur village, Cuddalore district, on the Trichy-Chennai National Highway.— ANI (@ANI) December 25, 2025
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/sDflNMldQx
ایک اسٹیٹ ایکسپریس ٹرانسپورٹ کارپوریشن (SETC) ایکسپریس بس رات کو تریچی سے چنئی کے لیے روانہ ہوئی۔ کڈالور ضلع میں ٹھٹاکوڈی کے قریب ایجونتھور علاقے سے گزرتے وقت اس کا اگلا ٹائر اچانک پھٹ گیا۔ ٹائر پھٹنے کے بعد ڈرائیور بس پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ بس رکاوٹ کو توڑ کر مخالف لین میں جا گھسی۔ اس کے بعد یہ مخالف سمت سے آنے والی دو کاروں (چنئی سے ترچی تک) سے ٹکرا گئی۔ اس خوفناک حادثے میں دونوں کاریں بس کے نیچے کچل گئیں۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کاریں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔
مرنے والوں میں بچے
دو بچوں اور ایک خاتون سمیت نو افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ کاروں کے درمیان پھنسی ان کی لاشوں کو بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ اطلاع ملنے پر ٹھٹاکوڈی اور رامانتھم پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لوگوں کی مدد سے گاڑیوں میں پھنسے لوگوں کو نکالا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے پیرمبلور اور ٹھٹاکوڈی کے سرکاری اسپتالوں میں لے جایا گیا ہے۔
گھنٹوں ٹریفک جام
حادثے کی وجہ سے چنئی-تریچی قومی شاہراہ پر کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام ہوگیا۔ دو گھنٹے سے زائد ٹریفک شدید متاثر رہی۔ پولیس نے تباہ شدہ گاڑیوں کو ہٹانے اور ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے لیے کرین کا استعمال کیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔
پولیس نے بتایا کہ بدھ کو ایک سرکاری بس کے راستے سے ہٹ کر دو گاڑیوں سے ٹکرا جانے سے نو افراد ہلاک ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے بس کا رخ بدل گیا، جس سے دو بچوں سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے اور سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔
وزیر اعلی اسٹالن نے معاوضے کا اعلان کیا
ریاست کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ چیف منسٹر پبلک ریلیف فنڈ سے ہر مرنے والے کے لواحقین کو فی کس 3 لاکھ روپے فراہم کریں۔ زخمیوں کو بھی ایک ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ مرنے والوں میں پانچ مرد اور چار خواتین شامل ہیں۔ وزیراعلیٰ نے عہدیداروں کو سرکاری اسپتالوں میں زخمیوں کی بہترین ممکنہ دیکھ بھال کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔
یہ بھی پڑھیں: