گائے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی کے حکم کو تمل ناڈو حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا
تمل ناڈو کی وجے حکومت نے گائے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی کے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔
By ANI
Published : July 1, 2026 at 4:56 PM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو حکومت نے 27 مئی کے مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں ریاست میں گائے اور بچھڑوں کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔
ریاستی حکومت نے دلیل دی ہے کہ ہائی کورٹ نے گائے کے ذبیحہ پر مکمل امتناع کا حکم قانون کے دائرے سے باہر ہے۔
حکومت کی اپیل میں کہا گیا ہے کہ، "عوامی مقامات پر گائے کے ذبیحہ کو روکنے کی ہدایت کی درخواست کرنے والی ایک رٹ پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے، ہائی کورٹ نے اس معاملے سے آگے بڑھ کر بقرعید کے موقع پر یا کسی دوسرے دن گائے اور بچھڑوں کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کر دی۔"
27 مئی کو ہائی کورٹ میں ہندو مکل کچی کے جنرل سکریٹری کے سوریا پرسانتھ کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت ہوئی۔ اس میں عوامی مقامات پر گائے کے ذبیحہ کو روکنے کی ہدایت جاری کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس کے برعکس ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو اس بات کو یقینی بنائے کی ہدایت دی کہ، بقرعید کے موقع پر یا کسی دوسرے دن کوئی گائے یا بچھڑا ذبح نہ کیا جائے۔
حکومت نے عدالت عظمیٰ کے سامنے دلیل دی ہے کہ ہائی کورٹ نے مقررہ سلاٹر ہاؤسز میں بھی گائے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کی ہے، جو قانون میں اس وجہ سے غیر پائیدار ہے کہ یہ ریاست تمل ناڈو میں جانوروں کے ذبیحہ کے عمل کو کنٹرول کرنے والے قانونی فریم ورک کے خلاف ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ تمل ناڈو اینیمل پرزرویشن ایکٹ، 1958، تمل ناڈو اربن لوکل باڈیز ایکٹ، 1998، تمل ناڈو اربن لوکل باڈیز رولز، 2023، اور متعلقہ فوڈ سیفٹی ریگولیشنز جانوروں کے ذبیحہ کے ضابطے پر غور کرتے ہیں نہ کہ مکمل پابندی۔
تمل ناڈو حکومت نے ہائی کورٹ کے اس حکم پر کارروائی کرتے ہوئے عبوری حکم امتناعی کا مطالبہ کیا ہے۔
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