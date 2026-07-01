ETV Bharat / state

گائے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی کے حکم کو تمل ناڈو حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا

تمل ناڈو کی وجے حکومت نے گائے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی کے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔

سپریم کورٹ
سپریم کورٹ (ANI)
author img

By ANI

Published : July 1, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: تمل ناڈو حکومت نے 27 مئی کے مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں ریاست میں گائے اور بچھڑوں کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔

ریاستی حکومت نے دلیل دی ہے کہ ہائی کورٹ نے گائے کے ذبیحہ پر مکمل امتناع کا حکم قانون کے دائرے سے باہر ہے۔

حکومت کی اپیل میں کہا گیا ہے کہ، "عوامی مقامات پر گائے کے ذبیحہ کو روکنے کی ہدایت کی درخواست کرنے والی ایک رٹ پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے، ہائی کورٹ نے اس معاملے سے آگے بڑھ کر بقرعید کے موقع پر یا کسی دوسرے دن گائے اور بچھڑوں کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کر دی۔"

27 مئی کو ہائی کورٹ میں ہندو مکل کچی کے جنرل سکریٹری کے سوریا پرسانتھ کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت ہوئی۔ اس میں عوامی مقامات پر گائے کے ذبیحہ کو روکنے کی ہدایت جاری کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس کے برعکس ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو اس بات کو یقینی بنائے کی ہدایت دی کہ، بقرعید کے موقع پر یا کسی دوسرے دن کوئی گائے یا بچھڑا ذبح نہ کیا جائے۔

حکومت نے عدالت عظمیٰ کے سامنے دلیل دی ہے کہ ہائی کورٹ نے مقررہ سلاٹر ہاؤسز میں بھی گائے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کی ہے، جو قانون میں اس وجہ سے غیر پائیدار ہے کہ یہ ریاست تمل ناڈو میں جانوروں کے ذبیحہ کے عمل کو کنٹرول کرنے والے قانونی فریم ورک کے خلاف ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ تمل ناڈو اینیمل پرزرویشن ایکٹ، 1958، تمل ناڈو اربن لوکل باڈیز ایکٹ، 1998، تمل ناڈو اربن لوکل باڈیز رولز، 2023، اور متعلقہ فوڈ سیفٹی ریگولیشنز جانوروں کے ذبیحہ کے ضابطے پر غور کرتے ہیں نہ کہ مکمل پابندی۔

تمل ناڈو حکومت نے ہائی کورٹ کے اس حکم پر کارروائی کرتے ہوئے عبوری حکم امتناعی کا مطالبہ کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

TAMIL NADU HIGH COURT
SUPREME COURT
COW SLAUGHTER BAN IN TAMIL NADU
تمل ناڈو میں گائے کے ذبیحہ
COW SLAUGHTER BAN ISSUE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.