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تمل ناڈو میں خوفناک سڑک حادثہ: مدورائی میں ایک ہائی وے پر دو بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، چھ افراد ہلاک، اکتالیس زخمی

تمل ناڈو میں سرکاری بس اور ایک اومنی بس میں تصادم ہوا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ چھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔

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مدورائی، تمل ناڈو میں ایک خوفناک سڑک حادثے کے بعد ایک بس کا منظر (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 13, 2026 at 3:19 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 3:24 PM IST

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مدورائی، تمل ناڈو: پیر کو تمل ناڈو کے مدورائی میں کوٹم پٹی کے قریب ایک نجی اومنی بس اور تمل ناڈو کی سرکاری بس کے درمیان تصادم میں ایک خاتون سمیت چھ افراد ہلاک اور 41 زخمی ہوگئے۔ کے ایم آر ٹرانس کی ملکیت والی پرائیویٹ اومنی بس آج صبح مدورائی ضلع میں کوٹم پٹی کے قریب وانچی نگرم چار لین والی سڑک پر چنئی سے مارتھنڈم کی طرف سفر کر رہی تھی۔ بس میں اوپری اور نچلی منزل پر بستر تھے۔ اچانک، ڈرائیور نے بس پر سے کنٹرول کھو دیا، بس نے ایک روڈ بلاک کو عبور کیا اور سڑک سے الٹی جانب میں جا گری۔

حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک پرائیویٹ اومنی بس تروچیراپلی کی طرف جارہی سرکاری بس سے ٹکرا گئی۔ ہائی وے پٹرول پولیس نے تصدیق کی کہ دونوں بسوں میں سوار پانچ مرد اور ایک خاتون سمیت چھ افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔

41 لوگ زخمی، میلور کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا

وانچی نگرم گاؤں میں بس اسٹاپ کے بائیں جانب پرائیویٹ اومنی بس، سرکاری بس سے ٹکرا گئی۔ وہاں سوئے ہوئے ایک شخص کو بھی بس نے ٹکر مار دی جس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ اس حادثہ میں تقریباً 41 لوگ زخمی ہوئے جنہیں میلور کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کچھ مسافروں کو شدید چوٹیں آئیں اور انہیں اعلیٰ علاج کے لیے سرکاری راجا جی اسپتال ریفر کیا گیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور پولیس سپرنٹنڈنٹ موقع پر موجود

ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی آئی جی) ابھینو کمار اور پولیس سپرنٹنڈنٹ دیو ناتھن نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وہ مرنے والوں کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ کوٹم پٹی پولیس اسٹیشن کے مطابق سرکاری بس میں سفر کرنے والے تین افراد، اومنی بس میں سفر کرنے والے دو افراد اور بس اسٹاپ پر سوئے ہوئے ایک شخص کی اس حادثے میں موقع پر ہی موت ہوگئی۔ مرنے والوں کی شناخت سریاپسپم، آنندراج، سوریا، محمد یاسین اور ابراہیم کے طور پر ہوئی ہے۔ مدورائی کے ضلع کلکٹر نشانت کرشنا نے میلور سرکاری اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی اور ان سے فراہم کیے جانے والے علاج کے بارے میں دریافت کیا۔

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Last Updated : July 13, 2026 at 3:24 PM IST

TAGGED:

BUS ACCIDENT
BUS COLLIDES
TAMIL NADU ROAD ACCIDENT
MADURAI BUS ACCIDENT
ACCIDENT BETWEEN OMNI AND BUS

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