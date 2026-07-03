تمل ناڈو: کرور بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے 41 افراد کے لواحقین کو سرکاری ملازمتیں دینے کا اعلان
ستمبر 2025 میں TVK کے سربراہ وجے کی قیادت میں ایک ریلی کے دوران کرور میں بھگدڑ مچنے سے اکتالیس افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
Published : July 3, 2026 at 9:55 AM IST
کرور: ایک ذرائع کے مطابق، تمل ناڈو حکومت نے کرور میں ٹی وی کے لیڈر وجے کی انتخابی مہم کے دوران بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے 41 افراد کے لواحقین کو سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ۔
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے 10 اور 11 جولائی کو کرور کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران، وہ ایک سرکاری فلاحی اسکیم کی تقسیم کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس دوران وجے کا گزشتہ ستمبر میں کرور میں ٹی وی کے انتخابی مہم کے دوران بھگدڑ میں اپنی جانیں گنوانے والے 41 لوگوں کے اہل خانہ سے ملنے اور تعزیت کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔
اس کے علاوہ، یہ جانکاری دی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ وجے 41 متاثرہ خاندانوں میں سے ہر ایک کو قابلیت کی بنیاد پر سرکاری نوکری فراہم کرنے کے لیے دستاویزات جاری کریں گے۔ وزیر اعلی بننے کے بعد یہ وجے کا کرور کا پہلا دورہ ہے۔ نتیجتاً، اسے سیاسی اور انتظامی دونوں زاویوں سے ایک اہم اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
گزشتہ سال ستائیس ستمبر کو کرور میں ٹی وی کے کی انتخابی مہم کے دوران بھگدڑ میں اکتالیس افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل اس واقعے نے پورے تمل ناڈو میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اس تقریب کے بعد، ٹی وی کے لیڈر کے طور پر وجے نے مہلوکین کے اہل خانہ کو ذاتی طور پر ملنے اور اظہار تعزیت کرنے کے لیے چنئی آنے کی دعوت دی تھی۔
تاہم، وجے کے متاثرین کے اہل خانہ کو خود کرور جانے کے بجائے چنئی بلانے کے فیصلے پر سیاسی حلقوں میں تنقید ہوئی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کرور بھگدڑ کے بعد سیاسی تقریبات اور عوامی جلسوں کے انعقاد کے پروٹوکول کے حوالے سے کئی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔
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