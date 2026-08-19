اس ریاست میں ہیلتھ انشورنس کوریج 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کر دیا گیا
وزیراعلیٰ نے اسمبلی میں اعلان کر دیا ہیلتھ اسکیم کے حوالے سے کئی سی ایم نے کئی فیصلے لیے۔
Published : August 19, 2026 at 1:40 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ وجے نے بدھ کو ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر کمپری ہینسو فری میڈیکل انشورنس اسکیم کے تحت کوریج کی رقم کو پانچ لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کر دیا۔ وزیراعلیٰ نے قانون ساز اسمبلی میں یہ معلومات شیئر کیں۔
تمل ناڈو اسمبلی میں گرانٹس کے مطالبات پر بحث کے دوران، وزیر اعلیٰ وجے نے قاعدہ 110 کے تحت کئی اعلانات کئے۔ ان میں سے ایک چیف منسٹر کی جامع مفت میڈیکل انشورنس اسکیم کی کوریج کی رقم کو پانچ لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ بھی تھا۔
وزیر اعلیٰ وجے نے کہا، "وزیر اعلی کی جامع صحت بیمہ اسکیم کے تحت مفت طبی علاج کے لیے انشورنس کوریج کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کیا جائے گا۔ ایک عالمی معیار کا، 400 بستروں کا ملٹی اسپیشلٹی اسپتال پیرمبور، چنئی میں 300 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ تمل ناڈو میں نرسنگ کے سات نئے کالج قائم کیے جائیں گے، اور ان میں 620 جونیئر نرسوں کی تقرری کی جائے گی۔ چینئی، ترونیل ویلی، تھوتھکوڈی، چنگل پٹو، تروورور، دھرما پوری، اور کنیا کماری کے اضلاع میں وزیر اعلیٰ کی جامع صحت بیمہ اسکیم کے تحت ٹرانس جینڈر افراد کو طبی اور جراحی کی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ سرکاری میڈیکل کالجوں میں 351 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے طلباء کی اضافی گنجائش پیدا کی جائے گی۔۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا، "تمل ناڈو میں بڑھتے ہوئے کینسر کے معاملات کو روکنے اور معیاری علاج فراہم کرنے کے لیے، ایک کروڑ روپے کی لاگت سے 'پردھان منتری کینسر کیئر مشن' کو بڑھایا جائے گا۔ چنئی کے راجیو گاندھی گورنمنٹ جنرل اسپتال میں 471.80 کروڑ کی لاگت سے کینسر کے علاج کا ایک مربوط یونٹ قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، مدورائی کے راجا جی اسپتال میں 84 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک علاقائی کینسر سینٹر قائم کیا جائے گا۔ 106.17 کروڑ روپے کی رقم سرکاری میڈیکل کالج اسپتالوں کو ریڈیو ایریڈیشن تھراپی ، لینئر ایکسلریٹر ، ریڈی ایشن تھراپی، جدید آلات اور امیونو تھراپی کے لیے فراہم کی جائے گی۔ دھرمپوری، ویلوپورم، ترووناملائی، پیرمبلور اور آریالور اضلاع میں 1.22 لاکھ خواتین کی ایچ پی وی ڈی این اے جانچ کی جائے گی جس کی تخمینہ لاگت 8.70 کروڑ روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ’’ڈاکٹروں کی تربیت اور مریضوں کے لیے غذائی امداد کے لیے 2.77 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔‘‘
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