تمل ناڈو میں مسجدوں، اسکولوں اور بس اسٹینڈز کے قریب شراب کی دکانیں بند کرنے کا حکم جاری
تمل ناڈو میں مذہبی اور عوامی مقامات کے آس پاس چلنے والی شراب کی دکانوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک سروے کیا گیا۔
Published : May 13, 2026 at 9:43 AM IST
چنئی: تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ وجے نے ریاست بھر میں تعلیمی اداروں، مذہبی مقامات اور بس اسٹینڈ کے قریب واقع ٹی این ایس ایم سی (TASMAC، Tamil Nadu State Marketing Corporation) شراب کی دکانوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکم کے مطابق، تمل ناڈو میں کل 717 TASMAC (تامل ناڈو اسٹیٹ مارکیٹنگ کارپوریشن) شراب کی دکانوں کو دو ہفتوں کے اندر بند کیا جانا ہے۔ یہ اقدام پیر کو سامنے آنے والی ان رپورٹوں کے بعد کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت مسجدوں، مندروں، اسکولوں، کالجوں اور بس اسٹینڈز کے قریب واقع TASMAC (تامل ناڈو اسٹیٹ مارکیٹنگ کارپوریشن) آؤٹ لیٹس کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔
تمل ناڈو حکومت کے حکم کے مطابق، عوامی مقامات کے قریب کام کرنے والی شراب کی دکانوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک جامع سروے کیا گیا تھا۔ معائنہ کے بعد، حکام نے دریافت کیا کہ 717 TASMAC (تامل ناڈو اسٹیٹ مارکیٹنگ کارپوریشن) ریٹیل آؤٹ لیٹس مذہبی مقامات، تعلیمی اداروں اور بس اسٹینڈز کے 500 میٹر کے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔
تین سرکاری فیصلے اور تین فائلوں پر دستخط
واضح رہے کہ حال ہی میں ختم ہونے والے تامل ناڈو اسمبلی انتخابات میں اپنی کامیابی کے بعد اور کانگریس، بائیں بازو کی جماعتوں، انڈین یونین مسلم لیگ اور VCK کی حمایت کے ساتھ تاملگا ویٹری کزگم (TVK) نے حکومت بنائی؛ اس کے بعد، 10 مئی کو، سی جوزف وجے نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔
وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد، وجے نے اپنے پہلے سرکاری فیصلوں کے طور میں تین فائلوں پر دستخط کیے۔ ان میں دو ماہ کے بلنگ سائیکل میں 500 یونٹس تک استعمال کرنے والے گھرانوں کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا، خواتین کی حفاظت کے لیے "Singappen اسپیشل ٹاسک فورس" کا قیام اور منشیات کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ریاست بھر میں سخت اقدامات کا نفاذ شامل ہے۔
حکومتی حکم
منگل کو تمل ناڈو حکومت نے شراب کی ان دکانوں کو بند کرنے کے حوالے سے ایک باضابطہ سرکاری حکم نامہ جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے: "تامل ناڈو اسٹیٹ مارکیٹنگ کارپوریشن (TASMAC) اس وقت ریاست بھر میں 4,765 خوردہ شراب کی دکانیں چلا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے نے عہدیداروں کو مذہبی مقامات، تعلیمی اداروں اور بس اسٹینڈز کے 500 میٹر کے دائرے میں واقع تامل ناڈو اسٹیٹ مارکیٹنگ کارپوریشن (TASMAC) دکانوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عوامی فلاح و بہبود کے مفاد میں، وزیر اعلیٰ نے عبادت گاہوں کے قریب 276 دکانوں، تعلیمی اداروں کے قریب 186 دکانوں اور بس اسٹینڈ کے قریب 255 دکانوں کو اگلے دو ہفتوں کے اندر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔