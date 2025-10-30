تمل ناڈو: وزیراعلیٰ اسٹالن نے ایس آئی آر کے خلاف میٹنگ بلائی، تمام پارٹیوں سے شرکت کی اپیل کی
تمل ناڈو کے وزیر اعلی اسٹالن نے کہا کہ ہم ووٹوں کو چھیننے اورچوری کرنے کے بی جے پی کے منصوبے کو ناکام بنائیں گے۔
Published : October 30, 2025 at 7:10 AM IST
تنکاسی: تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے ریاست میں انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی (SIR) کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے 2 نومبر کو ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ تنکاسی ضلع میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ایم اسٹالن نے کہا کہ ہم ووٹوں میں ہیرا پھیری کے بی جے پی کے منصوبے کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی ایس آئی آر کے نام پر الیکشن کمیشن (ای سی آئی) کے ذریعے لوگوں کے حق رائے دہی کو چھیننے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
اسٹالن نے کہا، "بہار میں ایس آئی آر کے دوران جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ چونکہ بی جے پی کی شکست یقینی تھی، اس لیے انہوں نے ووٹروں کو خود ہی ہٹا دیا۔ وہ تمل ناڈو میں اسی فارمولے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔" انہوں نے کہا، "ہم شروع سے ہی اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ کیرالہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بی جے پی کے ووٹ چھیننے اور ووٹ چوری کرنے کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے 2 نومبر کو ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ ووٹ کا حق جمہوریت کی بنیاد ہے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔"
اسٹالن نے بدھ کو تینکاسی ضلع میں شیونالور پنچایت کا دورہ کیا اور 'کلیگنار ڈریم ہاؤس' پروجیکٹ کے تحت بنائے گئے مکان کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ ایم کے۔ اسٹالن نے یہاں منعقدہ ایک سرکاری تقریب میں شرکت کی۔ اسٹالن نے اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سکریٹری اور اپوزیشن لیڈر ای پلانی سوامی کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پلانی سوامی تاریخ کے علم کے بغیر بول رہے ہیں۔ ان سے جھوٹ اور خیانت کے سوا کسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔
اپنے خطاب میں، انہوں نے کہا، "دراوڑی ماڈل حکومت ہر کسی کو سب کچھ فراہم کرنے کے مقصد سے اسکیمیں نافذ کر رہی ہے۔ لیکن ہر روز حکومت کے بارے میں کوئی نہ کوئی پروپیگنڈہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر ای پلانی سوامی مایوسی سے بول رہے ہیں۔ مسلسل اچھی بارش اچھی حکمرانی کی علامت ہے۔ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے کہ کسانوں کی جانب سے اگائے گئے چاول کا ایک دانا بھی برباد نہ ہو۔"
سی ایم اسٹالن نے کہا کہ پچھلی اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت نے دھان کی خریداری کے لیے یکم اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔ لیکن ڈی ایم کے حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد دھان کی خریداری ایک ماہ پہلے سے ہو رہی ہے۔ ایڈاپڈی پلانی سوامی تاریخ جانے بغیر یہ سب کہہ رہے ہیں۔ ای پلانی سوامی جھوٹ اور دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ بغیر کسی علم کے خود کو کسان ہونے کا دعویٰ کرنے والے پلانی سوامی نے زرعی قوانین کے خلاف دہلی میں کسانوں کے احتجاج کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ ڈی ایم کے حکومت تھی جس نے تین زرعی قوانین کے خلاف اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی۔
سی ایم اسٹالن نے کہا کہ ان کی حکومت کو تین قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مرکزی حکومت نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے 37,000 کروڑ روپے فراہم نہیں کیے ہیں۔ مرکزی حکومت فراہم کرے یا نہ کرے، دراوڑ ماڈل حکومت عوام کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، مرکز کی بی جے پی حکومت تمل ناڈو کی ترقی کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے اب ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی کے نام پر الیکشن کمیشن کے ذریعے ووٹ کا حق چھیننے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: