ایسا نجومی جو لڑکیوں کی پڑھتا تھا ہتھیلیاں، جنسی زیادتی ثابت ہونے پر سنائی گئی دو سو سال قید کی سزا
نجومی دو لڑکیوں کو الگ کمرے میں لے گیا، ان کی عصمت دری کی اور دھمکیاں دیں۔ عدالت نے 200 سال قید کی سزا سنائی۔
Published : February 24, 2026 at 3:31 PM IST
شیواگنگا، تمل ناڈو: ریاست تمل ناڈو میں سیوا گنگا ڈسٹرکٹ پوکسو (POCSO) فاسٹ ٹریک کورٹ نے لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملے میں ایک نجومی کو 200 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ نجومی پر علم نجوم کے نام پر دو لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام ہے۔
شیوا گنگا ضلع کے مناگیری علاقے کے 52 سالہ رام کرشنن، علم نجوم کی مشق کرتے ہیں اور بری روحوں سے بچنے کے لیے روایتی رسومات ادا کرتے ہیں۔ نومبر 2021 میں، ایک خاتون اپنی دو بیٹیوں، جن کی عمریں 18 اور 14 سال تھیں، کے ساتھ رام کرشنن سے ملنے گئی۔
نجومی نے بیٹیوں کے ساتھ گھر بلایا
خاتون اپنی بیٹیوں کے تعلیمی زوال کے بارے میں فکر مند تھی اور اس کا حل تلاش کر رہی تھی۔ نجومی نے پھر عورت سے کہا کہ وہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اس کے گھر آئے۔ خاتون نجومی کے جھانسے میں آگئی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ ملزم کے گھر چلی گئی۔
نجومی کے جنسی حملے سے گھبرا گئیں
نجومی نے عورت کو دوسرے کمرے میں انتظار کرنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکیوں کو الگ کمرے میں لے گیا۔ وہاں، اس نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جن کی عمریں 14 اور 18 سال تھیں۔ لڑکیاں نجومی کے جنسی حملے (جنسی بربریت) سے گھبرا گئیں۔ ملزم نے لڑکیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے کسی کو اس کی حرکت کے بارے میں بتایا تو ان کے والدین کو خطرہ ہو گا۔ اس لیے متاثرہ لڑکیاں کافی عرصے تک خاموش رہیں۔
نجومی رام کرشنن گرفتار
تقریباً دو سال بعد لڑکیوں کو صحت کی خرابی کی وجہ سے اسپتال لے جایا گیا۔ اس وقت طبی معائنے سے پتہ چلا کہ انہیں جنسی بیماریاں تھیں۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ نجومی نے دونوں لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ حیران والدین کی شکایت کی بنیاد پر، تروپتر آل ویمن پولیس اسٹیشن میں پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور نجومی رام کرشنن کو گرفتار کیا گیا۔
متاثرہ لڑکیوں میں ہر ایک کو 10 لاکھ روپے معاوضہ
اس معاملے کی سماعت شیواگنگا ڈسٹرکٹ پوکسو فاسٹ ٹریک کورٹ میں چل رہی تھی۔ فیصلہ آج سنایا گیا۔ جج گوکل مروگن نے اپنے فیصلے میں کہا، "جرم ثابت ہونے پر، نجومی رام کرشنن کو کل 200 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔" اپنے حکم میں، جج نے تمل ناڈو حکومت کو ہدایت کی کہ وہ دونوں متاثرہ لڑکیوں میں ہر ایک کو 10 لاکھ روپے کا معاوضہ فراہم کرے۔