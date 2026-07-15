تمل ناڈو میں رشوت کی شکایت کے لیے حکومت نے واٹس ایپ نمبر جاری کر دیا
ریاست کے چیف سکریٹری نے تمام سرکاری محکموں اور دفاتر کو انسداد رشوت ستانی نوٹس بورڈ لگانے اور نمایاں کرنے کی ہدایت کی ہے۔
Published : July 15, 2026 at 1:30 PM IST
چینئی: تمل ناڈو حکومت نے بدعنوانی کے خلاف اپنی لڑائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ریاست کے شہریوں کے لیے ایک واٹس ایپ نمبر (9498180936) جاری کیا ہے، جس پر رشوت کے مطالبات کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ رشوت کے مطالبات کی اطلاع دینے کے علاوہ، شہری رشوت کی شکایات ڈائریکٹوریٹ آف ویجیلنس اینڈ اینٹی کرپشن کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ای میل اور فون نمبر جاری کیے گئے ہیں۔
ای میل: dvac@nic.in
فون نمبر: 044-22321090، 044-22342142، 044-22310989، 044-22321085
واٹس ایپ نمبر اب تمل ناڈو کے سرکاری محکموں کی تمام سرکاری ویب سائٹس پر ڈی وی اے سی پورٹل کے لنک کے ساتھ پوسٹ کیا جائے گا، تاکہ لوگ رشوت کا مطالبہ کرنے والے سرکاری ملازمین کی اطلاع دے سکیں۔
تمل ناڈو کے چیف سکریٹری ایم سائی کمار نے منگل کو تمام سرکاری محکموں کے سربراہوں، کلکٹروں اور ضلعی سطح کے افسران کو ایک سرکلر جاری کیا، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انسداد رشوت ستانی نوٹس بورڈز کو یقینی بنائیں جس میں نعرہ "رشوت دینا اور لینا ایک جرم ہے" لکھا ہونا چاہیے۔ یہ نعرہ انگریزی اور تمل دونوں زبانوں میں، ریاست بھر کے تمام سرکاری دفاتر اور عوامی مقامات پر نمایاں طور پر آویزاں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
ڈسٹرکٹ کلکٹرس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انسپکشن ونگز اور ان سے منسلک سیل کے عملے کو سرکاری دفاتر کا معائنہ کرنے اور اس بات کی تصدیق کرنے کی ہدایت دیں کہ آیا ان ہدایات پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہوا ہے۔ سرکلر میں محکمہ کے سربراہوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس معاملے پر ایک تعمیلی رپورٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو روانہ کریں۔
اس سے قبل، حکومت نے احکامات اور خطوط جاری کیے تھے، جن میں محکموں سے انسداد رشوت ستانی کے نوٹس بورڈز لگانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کئی دفاتر میں اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس سے نئی حکومت نے ایک تازہ سرکلر جاری کیا ہے جس میں سختی سے تعمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکلر میں کہا گیا ہے کہ، "یہ حکومت کے نوٹس میں آیا ہے کہ اس سلسلے میں جاری کردہ احکامات اور ہدایات کی کچھ دفاتر اور محکموں میں سختی سے عمل نہیں کیا گیا، اور عوامی مقامات پر نوٹس بورڈ نمایاں طور پر آویزاں نہیں کیے گئے"۔
سرکلر میں کہا گیا ہے کہ لوگ اگر سیدھے طور پر شکایت روانہ کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل پتے پر شکایت بھیج سکتے ہیں۔
پتہ:
OFFICE OF THE DVAC
No 293
MKN Road
Alandur
Chennai - 600016
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