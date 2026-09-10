سی جے پی احتجاج میں شامل بچی پر حملے کے معاملے میں سپریم کورٹ سخت، کہا، 'فوری کارروائی کریں، کوئی اسے ڈرا نہیں سکتا'
سپریم کورٹ نے CJP احتجاج میں ایک 14 سالہ بچی کو دھمکانے، اس کے گھر پر پتھر پھینکنے کے الزامات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔
Published : September 10, 2026 at 5:00 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو ان الزامات کو سنجیدگی سے لیا ہے جن میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاجی مظاہرے سے جڑی ایک 14 سالہ لڑکی کو دھمکایا گیا اور اس کے گھر پر پتھر پھینکے گئے۔ اس سلسلے میں عدالت نے فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دی اور معاملے کی سنگینی پر زور دیا۔
یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) سوریا کانت، جسٹس جوئمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا کے بنچ کے سامنے آیا۔ اس پر بنچ نے واضح کیا کہ نابالغ کو ڈرانے دھمکانے کے الزامات سنگین معاملے ہیں اور کسی بھی شخص کو متاثرہ یا اس کے خاندان کو مجرمانہ کیس چلانے کے لیے ڈرانے دھمکانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
سوتنتر بھاردواج کو گرفتار کر کے حراست میں بھیج دیا گیا
بنچ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نابالغ کی ایف آئی آر (FIR) پر درست کارروائی کی جائے اور اسے مکمل پولیس سکیورٹی فراہم کی جائے۔ یہ معاملہ نیٹ (NEET) امتحان کے سلسلے میں طلبہ کے احتجاجی کیس کی کارروائی کے دوران بنچ کے سامنے لایا گیا تھا۔
اس دوران ایک وکیل نے عدالت کی توجہ نابالغ کے خدشات کی طرف دلائی اور اس بات پر زور دیا کہ حال ہی میں ایک شخص نے ویڈیو پر شیخی بگھاری تھی کہ اس نے سی جے پی (CJP) کے احتجاج کے دوران لڑکی کے والد پر حملہ کیا تھا۔ اس شخص یعنی سوتنتر بھاردواج کو بعد میں گرفتار کر کے حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔
ایف آئی آر پر فوری ایکشن لیا جائے
سماعت کے دوران جسٹس باگچی نے کہا، ”مسٹر سالیسیٹر، پارلیمنٹ اسٹریٹ (پولیس اسٹیشن) میں ایک ایف آئی آر درج ہے، جس میں بدمعاشوں کی طرف سے دھمکی دینے، ہراساں کرنے، ڈرانے اور کچھ (غلط) کاموں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں… ہم چاہتے ہیں کہ اس ایف آئی آر پر فوری ایکشن لیا جائے اور رپورٹ فائل کی جائے۔ یوپی (UP) پولیس کی طرف سے خاندان کو پولیس سکیورٹی اور دیگر تحفظ فراہم کیا جائے۔“
بنچ نے کہا کہ تحقیقات پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں کی جائیں گی۔ مہتا نے کہا، "مجھے معاملے کے حقائق کے تحت جو بھی ضروری ہے اس کی تحقیقات کرنے دیں۔"
جرم قبول کرنے والے شخص کی شناخت کر لی گئی
وکیل نے بتایا کہ ایک خود ساختہ (جرم قبول کرنے والے) شخص کی شناخت کر لی گئی تھی اور انہوں نے دلیل دی کہ انہوں نے ریاست یوپی اور دہلی این سی ٹی (NCT) سے جواب داخل کرنے کی درخواست کی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی ایف آئی آر پارلیمنٹ مارگ پولیس اسٹیشن نے درج کر لی ہے۔
وکیل نے کہا، ”ہم ویڈیو ثبوت دے سکتے ہیں کہ اس کے گھر پر پتھراؤ ہوا تھا۔ کمیٹی کی جانچ میں وقت لگے گا۔ اگر اس بچے کے ساتھ کوئی شرارت (نقصان) ہوتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو پلٹ نہیں پائیں گے۔“
وکیل نے کہا کہ بدمعاشوں میں سے ایک نے شیخی بگھاری اور بار بار اعتراف کیا کہ اس نے شرارت کی ہے، لیکن بچے کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے، جو سپریم کورٹ کے 1 ستمبر کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ وکیل نے کہا کہ کچھ بدمعاشوں نے بچے کے گھر پر پتھر پھینکے تھے۔
کچھ سماج دشمن عناصر ہیں، سنگین بات: سی جے آئی
سی جے آئی (CJI) نے کہا، ”کچھ سماج دشمن عناصر ہیں۔ بچے کے خلاف تشدد ہوتا ہے اور اگر وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں اور دوبارہ بچے یا خاندان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ہراساں کیے جانے کے معاملے کو آگے نہ بڑھائیں، تو یہ ایک سنگین بات ہو سکتی ہے۔“
بنچ نے واضح کیا کہ نابالغ نے ایک اہم مسئلہ اٹھایا ہے، وجہ بالکل درست ہے اور اس پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ سی جے آئی نے نابالغ کے وکیل سے مہتا کو معلومات فراہم کرنے کے لیے کہا۔