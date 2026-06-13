میرٹھ میں چندہ مانگتے ہوئے پکڑی گئی شامی خاتون، پوچھ تاچھ میں بتائی درد بھری داستان
ذرائع کے مطابق یہ شامی خاتون انگلش زبان میں لکھا ہوا ایک بڑا سا بورڈ لے کر راہگیروں سے پیسے مانگ رہی تھی۔
Published : June 13, 2026 at 3:58 PM IST
میرٹھ: اترپردیش کے میرٹھ میں نوچندی میلے میں ایک شامی خاتون کے پکڑے جانے کی خبر ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خاتون راہگیروں سے چندہ مانگ رہی تھی۔ اطلاع ملنے پر محکمہ انٹیلی جنس اور پولیس حرکت میں آگئی۔ خاتون کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔ وہ اپنے شوہر کے علاج کے لیے میڈیکل ویزا پر اپنے بچوں کے ساتھ دہلی آئی تھی۔
جمعے کی دیر شام، پولیس نے اس خاتون کو چندہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک بڑا سا بورڈ لے کر عوام سے مالی مدد مانگ رہی تھی۔ عورت غیر ملکی زبان میں بات کر رہی تھی جس سے پولیس اہلکاروں کو شک ہوا۔ پولیس کی اطلاع کے بعد مقامی انٹیلی جنس اور انٹیلی جنس بیورو (IB) کی ٹیم بھی حرکت میں آگئی۔ پوچھ گچھ کرنے پر خاتون نے انکشاف کیا کہ اس کا شوہر بیمار ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویزے پر بھارت آئی تھی اور اپنے شوہر کے علاج کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ، سٹی ونائک گوپال بھوسلے نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن میں خاتون سے اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی گئی۔ شامی خاتون نے ایک بڑا سا بورڈ اٹھا رکھا تھا جس پر انگریزی مدد کی اپیل تحریر تھی۔ غیر ملکی خاتون کو سڑک پر اس حالت میں دیکھ کر پولیس فوراً اسے تھانے لے گئی۔ پوچھ گچھ کے دوران خاتون نے اپنا نام فنادی (33) بتایا۔
پولیس اسٹیشن میں، انٹیلی جنس بیورو (IB) اور مقامی انٹیلی جنس یونٹ (LIU) کی ٹیموں نے خاتون سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی۔ تفتیش کے دوران خاتون نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے شوہر کے علاج کے لیے بھارت آئی تھی۔ اس کے شوہر کا دہلی کے ایک اسپتال میں علاج چل رہا ہے، اور وہ مدد مانگ رہی تھی کیونکہ وہ طبی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر تھی۔
سول لائنز کی سی او سوچیتا سنگھ نے بتایا کہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ نوچندی میلہ جا رہی تھی۔ مقامی لوگوں سے اطلاع ملنے پر پولیس موقعے پر پہنچی اور اسے تھانے لے آئی۔ خاتون کا ویزا یکم ستمبر 2026 تک کارآمد ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران خاتون نے انکشاف کیا کہ اس کے تین بچے ہیں: ایک کی عمر تقریباً ایک ماہ، دوسرے کی عمر تقریباً ڈھائی سال، اور تیسرے کی عمر تقریباً پانچ سال ہے۔
اسے اپنے شوہر کے علاج کے لیے مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ اگر وہ میرٹھ کی ایک مسجد کے پاس جا کر بیٹھ جائے تو اسے کچھ مالی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے بعد خاتون میرٹھ آگئی۔ سول لائنز کی پولیس سپرنٹنڈنٹ سوچیتا سنگھ نے بتایا کہ خاتون کا تعلق ملک شام سے ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد اسے دہلی میں اس کے شوہر کے پاس چھوڑ دیا گیا۔
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