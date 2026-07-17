ہنومان گڑھی کی سیڑھیوں پر کبھی نماز نہیں پڑھی گئی، ستائیس سال پرانا کیس
سوامی اوی مکتیشورانند نے کہا، "27 سال پرانے کیس کو اٹھاکر، لوگوں کی توجہ رام مندر کے عطیہ کی چوری سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔"
Published : July 17, 2026 at 11:11 AM IST
گونڈہ، اترپردیش: گائے کے تحفظ یاترا پر نکلے شنکر اچاریہ سوامی اویمکتیشورانند ریاست کی یوگی حکومت پر لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ وہ بار بار سی ایم یوگی کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں۔ گونڈہ پہنچ کر انہوں نے چیف منسٹر کے بیان کو دوبارہ جھوٹا قرار دیا۔
سوامی اویمکتیشورانند نے کہا کہ ہنومان گڑھی کی سیڑھیوں پر کبھی نماز نہیں پڑھی گئی۔ 27 سال پرانے کیس کو اٹھا کر حکومت رام مندر کے چندہ چوری سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔
اسٹیج سے گائے کی حفاظت کا عہد لیا
اپنے دو روزہ دورے کے دوسرے دن، سوامی اویمکتیشور آنند سرسوتی نے تراب گنج، گونڈہ، صدر اور مانکاپور اسمبلی حلقوں میں گائے کے تحفظ کی یاترا کی قیادت کی۔ تراب گنج اسمبلی حلقہ کے بلی پور پہنچے شنکراچاریہ نے اسٹیج سے گائے کی حفاظت کا عہد لیا اور گائے کے تحفظ کے لیے اتحاد کا مشورہ دیا۔
اپنے دورے کے دوران انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر شدید حملہ کیا۔ سوامی اوی مکتیشورانند نے کئی مسائل پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہنومان گڑھی میں نماز کا مسئلہ اٹھا کر حکومت رام مندر کے چندہ کی چوری سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔
ہنومان گڑھی میں نماز کب پڑھی گئی؟
انہوں نے کہا کہ 27 سال پہلے پیش آنے والے واقعے کو آج اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ چندے کی چوری سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ سوامی اوی مکتیشورانند نے کہا کہ چندہ چوری کے معاملے میں سچائی سامنے نہیں آئی ہے۔ شنکراچاریہ نے کہا کہ وہ ہنومان گڑھی جائیں گے اور دریافت کریں گے کہ وہاں نماز کب پڑھی گئی۔
یوگی آدتیہ ناتھ کو یہاں کے مندر آنے پر پابندی لگائی جائے
انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے بھگوان ہنومان کی توہین کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہنومان گڑھی کے مہنتوں سے ملاقات کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کو یہاں کے مندر آنے پر پابندی لگائی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ ہم دوبارہ درشن کے لیے نہیں آئیں گے۔
مندر کا کچرا صاف کیا جائے گا: شنکر اچاریہ سوامی اویمکتیشورانند
رام مندر کے عطیہ کی چوری کے بعد اس طرح کے واقعات کو ہونے سے روکنے کے لیے تجاویز کے بارے میں پوچھے جانے پر شنکراچاریہ نے کہا کہ ابھی مندر کے بارے میں تجاویز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے مندر کا کچرا صاف کیا جائے گا، پھر رنگولی بنائی جائے گی۔ پہلے اس کچرے کو صاف کرنے دو پھر سب کچھ صاف ہو جائے گا۔