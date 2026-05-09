سویندو ادھیکاری نے بنگال کے پہلے بی جے پی وزیراعلیٰ کے طور پر حلف لیا، دلیپ گھوش سمیت پانچ وزراء نے بھی لیا حلف

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 12:24 PM IST

کولکاتہ: بی جے پی قانون ساز پارٹی کے رہنما سویندو ادھیکاری نے ہفتہ کو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر آر این روی نے سویندو کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ، امت شاہ کے علاوہ کئی دیگر مرکزی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور سینئر لیڈران نے شرکت کی۔ تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں بی جے پی کارکنوں اور حامیوں نے بھی شرکت کی۔

سویندو کے ساتھ پانچ وزراء نے بھی حلف لیا۔ ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کیرتنیا، خودی رام ٹوڈو، اور نسیت پرمانک شامل ہیں۔

سویندو ادھیکاری کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی نگرانی میں جمعہ کو کولکاتہ میں منعقدہ نو منتخب بی جے پی ایم ایل ایز کی میٹنگ کے دوران قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امت شاہ نے وزیر اعلی کے طور پر سویندو کے نام کا اعلان کیا۔

سویندو ادھیکاری کی حلف برداری تقریب میں بی جے پی کی پوری اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ اس تقریب میں این ڈی اے اتحادیوں کے قائدین اور دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ اعلیٰ قیادت کی موجودگی مغربی بنگال میں بی جے پی کی پہلی حکومت بنانے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔

پی ایم مودی نے اسٹیج پر موجود مکھن لال سرکار کا آشیرواد لیا

پی ایم مودی نے مکھن لال سرکار کو مبارکباد دی اور ان کا آشیرواد لیا جو مغربی بنگال میں بی جے پی کے سب سے سینئر کارکنوں میں سے ایک ہیں جو اسٹیج پر موجود تھے۔ 1952 میں، مکھن لال سرکار کو کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ وہاں ہندوستانی ترنگا لہرانے کی تحریک کے دوران شیاما پرساد مکھرجی کے ساتھ تھے۔ 98 سال کی عمر میں، مکھن لال سرکار آزادی کے بعد ہندوستان میں راشٹر وادی آندولن سے وابستہ ابتدائی نچلی سطح کی شخصیات میں سے ایک ہیں۔

