سویندو ادھیکاری نے بنگال کے پہلے بی جے پی وزیراعلیٰ کے طور پر حلف لیا، دلیپ گھوش سمیت پانچ وزراء نے بھی لیا حلف
Published : May 9, 2026 at 12:24 PM IST
کولکاتہ: بی جے پی قانون ساز پارٹی کے رہنما سویندو ادھیکاری نے ہفتہ کو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر آر این روی نے سویندو کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ، امت شاہ کے علاوہ کئی دیگر مرکزی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور سینئر لیڈران نے شرکت کی۔ تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں بی جے پی کارکنوں اور حامیوں نے بھی شرکت کی۔
سویندو کے ساتھ پانچ وزراء نے بھی حلف لیا۔ ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کیرتنیا، خودی رام ٹوڈو، اور نسیت پرمانک شامل ہیں۔
VIDEO | Kolkata: Governor RN Ravi administers the oath of office to Suvendu Adhikari as the next Chief Minister of West Bengal.— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2026
سویندو ادھیکاری کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی نگرانی میں جمعہ کو کولکاتہ میں منعقدہ نو منتخب بی جے پی ایم ایل ایز کی میٹنگ کے دوران قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امت شاہ نے وزیر اعلی کے طور پر سویندو کے نام کا اعلان کیا۔
سویندو ادھیکاری کی حلف برداری تقریب میں بی جے پی کی پوری اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ اس تقریب میں این ڈی اے اتحادیوں کے قائدین اور دیگر ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ اعلیٰ قیادت کی موجودگی مغربی بنگال میں بی جے پی کی پہلی حکومت بنانے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔
سویندو کے ساتھ، پانچ ایم ایل ایز نے بھی وزیر کے طور پر حلف لیا۔ ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کیرتنیا، خودی رام ٹوڈو، اور نسیت پرمانک شامل ہیں۔
پی ایم مودی نے اسٹیج پر موجود مکھن لال سرکار کا آشیرواد لیا
پی ایم مودی نے مکھن لال سرکار کو مبارکباد دی اور ان کا آشیرواد لیا جو مغربی بنگال میں بی جے پی کے سب سے سینئر کارکنوں میں سے ایک ہیں جو اسٹیج پر موجود تھے۔ 1952 میں، مکھن لال سرکار کو کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ وہاں ہندوستانی ترنگا لہرانے کی تحریک کے دوران شیاما پرساد مکھرجی کے ساتھ تھے۔ 98 سال کی عمر میں، مکھن لال سرکار آزادی کے بعد ہندوستان میں راشٹر وادی آندولن سے وابستہ ابتدائی نچلی سطح کی شخصیات میں سے ایک ہیں۔
