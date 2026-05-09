سویندو ادھیکاری آج مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے
سویندو ادھیکاری نے پی ایم مودی کے الفاظ دہرائے، 'بھوئی' (خوف) جا چکا ہے، 'بھروسہ' (اعتماد) آچکا ہے۔
Published : May 9, 2026 at 9:34 AM IST
کولکاتہ: بھگوا پارٹی کے امیدوار سویندو ادھیکاری، جنہوں نے حال ہی میں ختم ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ممتا بنرجی کو ان کے آبائی نشست بھبانی پور میں شکست دی تھی، ہفتہ کو مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کے طور پر حلف لینے والے ہیں۔ وہ صبح 11 بجے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی تقریب میں حلف لیں گے۔
جمعہ کو، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نیو ٹاؤن کے بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر میں بی جے پی کی مقننہ پارٹی کی میٹنگ میں فیصلہ لینے کے بعد اعلان کیا کہ سویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ میٹنگ کی صدارت کرنے والے شاہ نے کہا کہ تمام تجاویز ادھیکاری کے حق میں تھیں اور کوئی دوسری تجویز موصول نہیں ہوئی۔ انہیں متفقہ طور پر بی جے پی ارکان اسمبلی کا لیجسلیٹو پارٹی لیڈر منتخب کیا گیا۔
وزیر داخلہ شاہ نے میٹنگ میں کہا، "ریاستی اسمبلی میں پارٹی کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ کل آٹھ تجاویز موصول ہوئی تھیں۔ تمام تجاویز میں صرف ایک نام تھا۔ دوسرے نام کی تجویز کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، لیکن کوئی دوسرا نام تجویز نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے میں نے مغربی بنگال کے اگلے وزیر اعلیٰ کے طور پر سویندو ادھیکاری کا نام تجویز کیا۔"
ادھیکاری اس کے بعد گورنر آر این روی کے سامنے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے لوک بھون گئے۔
ہفتہ کو حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، شاہ اور کئی مرکزی وزراء کی شرکت متوقع ہے۔ اس کے علاوہ، این ڈی اے حکومت والی 20 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی بھی تقریب میں شرکت متوقع ہے۔
بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد بات کرتے ہوئے شاہ نے تاریخی مینڈیٹ کے لیے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگال کے عوام سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا پارٹی کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔
ادھیکاری نے اگلے وزیر اعلی کے طور پر نامزد ہونے پر شاہ اور پارٹی کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت وقت کے ساتھ کاموں کو مکمل کرے گی اور سنکلپ پتر میں کئے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گی۔
