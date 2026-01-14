"ممتا بنرجی، میں اب آپ سے عدالت میں ملوں گا": سویندو ادھیکاری نے کیوں جاری کی یہ وارننگ؟
سویندو ادھیکاری نے وزیر اعلیٰ کو نوٹس بھیج کر کوئلہ اسمگلنگ کیس میں ان کے ملوث ہونے کے ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
Published : January 14, 2026 at 1:12 PM IST
کولکتہ: مغربی بنگال کے لیڈر آف اپوزیشن (ایل او پی) سویندو ادھیکاری نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بنرجی کو ہتک عزت کے نوٹس کا جواب دینے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں، ادھیکاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جواب دینے میں ناکامی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان پر کوئلہ گھوٹالے سے جوڑنے والے الزامات مکمل طور پر فرضی اور جھوٹے ہیں۔
سویندو ادھیکاری نے ایک انگریزی پوسٹ میں لکھا، جس کا ہندی ترجمہ ذیل میں دیا گیا ہے۔ "ایسا لگتا ہے کہ ممتا بنرجی اپنی عقل کے اختتام پر ہیں۔ میرے ہتک عزت کے نوٹس کا جواب دینے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے اور وہ شرمندگی کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے رویے سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ کوئلہ گھوٹالے میں میرے ملوث ہونے کے ان کے الزامات مکمل طور پر خیالی تھے اور اب وہ عدالت میں قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ممتا بنرجی، میں اب آپ سے عدالت میں ملوں گا۔"
Mamata Banerjee seems to be at wits end. The time given to Mamata Banerjee vide the Defamation Notice on my behalf has now expired and being in a fix has prevented her from replying.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 14, 2026
The Chief Minister by her conduct has made it clear that her imaginary allegations pertaining to…
دعوؤں کی تائید کے لیے 72 گھنٹوں کے اندر ثبوت دیں
یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب سویندو ادھیکاری نے جمعہ کو وزیر اعلیٰ کو قانونی نوٹس بھیجا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ کوئلے کی اسمگلنگ کیس میں ملوث ہونے کے ان کے دعوؤں کی تائید کے لیے 72 گھنٹوں کے اندر ثبوت فراہم کریں۔ نوٹس میں، ادھیکاری نے ممتا بنرجی کے بیانات کو "لاپرواہ، گمراہ کن اور مکمل طور پر بے بنیاد" قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ سول اور فوجداری ہتک عزت کی کارروائی شروع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
بے بنیاد دعوؤں سے شبیہ داغدار
'X' پر پہلے کی ایک پوسٹ میں، ادھیکاری نے کہا تھا کہ یہ الزامات انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جاری تحقیقات سے توجہ ہٹانے کی مایوس کن کوشش میں لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے ان تبصروں کو ہتک آمیز، سیاسی طور پر محرک اور عوامی گفتگو کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "ذاتی توہین سے بھرے یہ لاپرواہی بیانات بغیر کسی ثبوت کے کھلے عام دیے گئے۔ ایسے بے بنیاد دعوؤں سے نہ صرف میری شبیہ کو داغدار کیا گیا ہے بلکہ عوامی گفتگو کے وقار کو بھی کم کیا گیا ہے۔"
گھوٹالے کا پیسہ ادھیکاری کے ذریعے امت شاہ کو پہنچایا گیا
ایڈووکیٹ سوریہ نیل داس کے ذریعے بھیجا گیا یہ قانونی نوٹس ممتا بنرجی کے عوامی طور پر وہ الزام عائد کرنے کے بعد آیا کہ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور سویندو ادھیکاری کوئلہ گھوٹالے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ گھوٹالے کا پیسہ ادھیکاری کے ذریعے امت شاہ کو پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ باتیں کولکتہ میں آئی پیک (آئی، پی اے سی) کے دفتر پر ای ڈی کے چھاپے کے خلاف احتجاج کے دوران ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھیں۔