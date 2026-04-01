پیلی بھیت میں آوارہ کتوں کی دہشت، شوکیدار کی لاش کو نوچ کھایا
تفتیش کے دوران پولیس اور فرانزک ٹیم کو کئی آوارہ کتے گھر کے اندر گھومتے ہوئے ملے جن کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔
Published : April 1, 2026 at 3:03 PM IST
پیلی بھیت: اترپردیش کے ضلع پیلی بھیت کے گھنگھچائی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع سمبھوا گاؤں میں دل دہلا دینے والا یہاں واقعہ پیش آیا ، ایک خالی زیر تعمیر مکان کی حفاظت پر مامور 50 سالہ چوکیدار کی مشتبہ حالات میں موت ہو گئی۔ اس واقعے کی سب سے دلخراش تصویر یہ تھی کہ اس کی موت کے بعد گھر کے اندر موجود آوارہ کتوں نے لاش کے چہرے کو اس قدر نوچ کر کھایا کہ محض ڈھانچہ رہ گیا۔
سیڑھیوں کے نیچے لاش ملی: اطلاعات کے مطابق، مان سنگھ (50) سمبھوا کا رہنے والا گاؤں سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک خالی مکان میں چوکیدار کے طور پر کام کرتا تھا۔ منگل کو، جب کافی عرصے تک گھر سے کوئی سرگرمی کے آثار نہیں سنائی دیے، تو پڑوسی تحقیقات کے لیے اندر گئے۔ مان سنگھ کی لاش سیڑھیوں کے نیچے پڑی ہوئی ملی، گردن کے اوپر کا گوشت مکمل طور پر غائب تھا، صرف کھوپڑی رہ گئی تھی۔
جائے وقوعہ پر خوفناک کتے ملے: موصول ہونے والی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹیشن انچارج جئے شنکر سنگھ پولیس اہلکاروں اور فرانزک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ تفتیش کے دوران کئی آوارہ کتے گھر کے اندر گھومتے ہوئے پائے گئے، ان کے منہ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ پولیس کو سیڑھیوں پر خون کے دھبے اور لاش کے سر کے پچھلے حصے پر گہرا زخم ملا۔ یہ شبہ ہے کہ مان سنگھ اچانک سیڑھیوں سے گرا اور سر پر چوٹ لگنے سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد، بھوکے کتوں نے ممکنہ طور پر اس کے چہرے کا گوشت کھا لیا۔
مشتبہ حادثہ: سی او پورن پور، پرتیک دہیا نے کہا کہ، ابتدائی طور پر، یہ ایک حادثہ کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک چوکیدار کی لاش برآمد ہوئی ہے، اور اس کے چہرے پر کتوں کے مارے جانے کے نشانات ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجہ کا پتہ چل سکے گا۔ فی الحال، خاندان کے افراد نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی رسمی تحریری شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس اس وقت آس پاس کے علاقے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔