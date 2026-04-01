چوری کا شبہ، ملازم پر وحشیانہ تشدد، درد دینے کے لئے زخموں پر ہری مرچ اور لہسن کا پیسٹ لگایا
متاثرہ کا کہنا ہے کہ مالک اور دیگر تین افراد نے وحشیانہ حملہ کیا، زخموں اور شرمگاہ پر ہری مرچ اور لہسن کا پیسٹ لگایا۔
Published : April 1, 2026 at 5:21 PM IST
مچھلی پٹنم: آندھرا پردیش کے مچھلی پٹنم میں ایک پریشان کن اور غیر انسانی واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ملازم کو اس کے آجر اور دیگر افراد نے محض چوری کے شبہ میں بے دردی سے پیٹا۔ یہ واقعہ پوتھی پلی علاقے میں پیش آیا جس سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ متاثرہ پریمی روی کمار ایک سرکاری اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس نے عوام کو اپنی آپبیتی سنائی۔
روی کمار کے مطابق وہ پچھلے ایک سال سے پوتھی پلی میں ایک جیولری یونٹ میں منیجر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ منگل کی صبح، اس کے آجر نے اس پر رولڈ سونے کی اشیاء بنانے کے لیے استعمال ہونے والے سامان کی چوری کا الزام لگایا۔ تاہم، روی نے چوری کے الزامات کی سختی سے تردید کی۔
اس کے باوجود دکان کے مالک اور دیگر تین افراد نے اس پر وحشیانہ حملہ کیا۔ روی نے بتایا کہ کس طرح ملزم نے اسے لاٹھیوں سے بے دردی سے پیٹا۔ روی کے مطابق، مالک اور دیگر نے اس کے زخموں اور شرمگاہ پر ہری مرچ اور لہسن کا پیسٹ لگایا۔
اس کے بعد ان افراد نے مبینہ طور پر روی کو دھمکی دی اور 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ روی کے مطابق اس کے آجر نے متنبہ کیا کہ اگر رقم ادا نہیں کی گئی تو اسے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اطلاعات کے مطابق روی کمار کی بیوی کو شک ہوا کہ اس کے شوہر کا موبائل فون مسلسل بند ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کو قید کر رکھا ہے۔ اس کے بعد بیوی نے اپنے زخمی شوہر کو علاج کے لیے مچھلی پٹنم کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا۔
پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس واقعے نے کام کی جگہ کی حفاظت اور آجروں کی طرف سے طاقت کے غلط استعمال کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔