ناجائز رشتوں کا شبہ، ہاتھ باندھ کر نہر میں پھینک دیا، بیٹی دو ماہ بعد زندہ لوٹ آئی، باپ کو جیل سے نکالنے کی التجا
'میرے والد نے میرے ہاتھ باندھ کر مجھے نہر میں پھینک دیا اور جب میں نہر میں گری تو میرے ہاتھ خود بخود کھل گئے۔'
Published : December 8, 2025 at 3:51 PM IST
فیروز پور (پنجاب): پنجاب کے ضلع فیروز پور میں تقریباً دو ماہ قبل دلخراش واقعہ سامنے آیا تھا۔ ایک باپ نے اپنی نابالغ بیٹی کے ناجائز تعلقات کے شبہ میں اسے پہلے نہر کے کنارے لایا پھر اس کے ہاتھ باندھ کر نہر میں دھکیل دیا۔ باپ نے بغیر کسی رحم کے پورے واقعے کا ویڈیو بھی بنایا۔
یہ معاملہ اس وقت سرخیوں میں آیا تھا۔ فیروز پور پولیس نے بعد ازاں ملزم باپ کو گرفتار کر لیا جو ابھی تک جیل میں ہے۔ اس دوران نہر سے معجزانہ طور پر بچ جانے والی لڑکی کا کہنا تھا کہ "میرے والد نے میرے ہاتھ باندھ کر مجھے نہر میں پھینک دیا، جب میں نہر میں گری تو میرے ہاتھ خود کھل ہو گئے اور میں نہر کے کنارے پر لوہے کی گرل پر جا گری، میں نے چند گھنٹے تک گرل کو پکڑے رکھا اور بالآخر بحفاظت باہر نکل آئی۔"
اس نے کہا، "میرے والد کو جیل سے رہا کیا جانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں اپنی خالہ کے گھر رہنا چاہتی ہوں، اور مجھے وہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔"
نابالغ لڑکی زندہ بچ گئی: ایس ایس پی فیروز پور بھوپندر سنگھ نے کہا کچھ ماہ قبل ایک نابالغ لڑکی کو اس کے والد نے جان سے مارنے کی نیت سے نہر میں دھکیل دیا تھا، تاہم وہ کچھ ہی فاصلے پر نہر کے پانی میں بہہ گئی اور لوہے کی گرل میں پھنس گئی۔ اسے بڑی مشکل سے بچایا گیا۔"
نہر سے نکلنے کے بعد لڑکی راہگیر سے لفٹ لے کر رشتہ دار کے گھر چلی گئی۔ اب، دو ماہ بعد، وہ دوبارہ سامنے آئی اور پوری کہانی سنائی۔ پولیس کی تحویل میں طبی معائنے کے بعد لڑکی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔
اپنی نابالغ بیٹی کو قتل کرنے کی نیت سے نہر میں پھینکنے والے ملزم باپ نے اپنے دفاع میں کہا تھا کہ ’اس کی بیٹی کے خاندان سے باہر کے شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس نے خاندان کے باقی افراد کو ڈرانے کے لیے کھانے میں زہر بھی ملایا تھا‘۔ ہم نے اپنی بیٹی کو کئی بار سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن اس نے ایک نہ سنی جس کے بعد میں اسے نہر کے قریب لے گیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر نہر میں دھکیل دیا۔