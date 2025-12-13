"کمانے والی بیوی کو کفالت کا کوئی حق نہیں" سورت فیملی کورٹ کا تاریخی فیصلہ
سورت کی فیملی کورٹ نے اس معاملے میں بیوی کے دوہرے معیار کا سخت نوٹس لیا اور اس کی کفالت کی درخواست کو مسترد کردیا۔
Published : December 13, 2025 at 6:59 AM IST
سورت (گجرات): دیکھ بھال کے قانون پر روشنی ڈالتے ہوئے، سورت کی فیملی کورٹ نے ایک بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والے معاملے کا پردہ فاش کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اگر بیوی مالی طور پر قابل ہو اور اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوں تو اسے شوہر سے نفقہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
عدالت نے اس معاملے میں بیوی کے دوہرے معیار کا سخت نوٹس لیا ہے اور کفالت کی تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اس کیس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک طویل قانونی جنگ لڑنے والا یہ جوڑا آج بھی ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ رہتے ہیں۔
معلومات کے مطابق، بیوی قریبی اسکول میں ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور 20 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیتی ہے۔ اس کے باوجود، اس نے فیملی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی، جس میں اپنے شوہر سے ماہانہ 50,000 روپے کا مطالبہ کیا۔
بیوی نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر کی آمدنی 80,000 روپے ہے جبکہ حقیقت میں اس کی ماہانہ آمدنی صرف ₹35,000 ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ بیوی اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ مانگ رہی تھی۔
"کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بھوک سے مر جائے"
وکیل شیوانی چاہ والا نے شوہر کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ یہ مطالبہ غیر معقول ہے کیونکہ بیوی پیسے کماتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عدالت نے بیوی کے رویے پر گہری نظر ڈالی، کیونکہ اس نے درخواست میں خود کو ایک "ہاؤس وائف" کے طور پر بیان کیا، جب کہ اس کے بینک اسٹیٹمنٹ سے ثابت ہوا کہ اس کی آمدنی ₹ 20,000 تھی۔
عدالت نے اپنے آبزرویشنز میں واضح طور پر کہا کہ جوڑا ایک ہی گھر میں رہتا تھا، اور شوہر نے تمام بنیادی اخراجات پورے کیے تھے۔ بیوی پڑھی لکھی تھی، کمائی تھی، اور بھوک سے مرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ جب بیوی مالی طور پر تندرست ہو تو اس قانون کا غلط استعمال اس کے شوہر سے بھتہ مانگنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔
خاتون کا مطالبہ مسترد
عدالت نے مقدمہ لڑنے کے لئے 50,000 روپئے کے بھتہ اور قانونی اخراجات کے لئے اس کا بنیادی مطالبہ مسترد کردیا۔ یہ فیصلہ ایسے معاملات کے لیے ایک مثال قائم کرے گا جہاں قانونی قواعد کا غلط استعمال ہوتا ہے۔