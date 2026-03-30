گجرات میں 'حسن اور وردی' کا خوفناک کھیل: سپروائزر سے پانچ لاکھ وصولنے کے الزام میں دو لڑکیاں سمیت پانچ گرفتار
سورت میں ایک نوجوان نے 'اسکارٹ سروس' کی بھاری قیمت ادا کی۔ جاننے کے لیے پڑھیں، کس طرح پولیس نے گینگ کا پردہ فاش کیا۔
Published : March 30, 2026 at 5:19 PM IST
سورت، گجرات: شہر کے اعلیٰ ترین علاقے پارلے پوائنٹ میں ایک 'ہنی ٹریپ' کا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو دنگ کر دیا ہے۔ یہاں ایک کنسٹرکشن کمپنی کے سپروائزر کو 'اسکارٹ سروس' کے بہانے نہ صرف پھنسایا گیا بلکہ اس سے بھتہ بھی لیا گیا۔ پولیس افسر ظاہر کرنے والے افراد نے 5 لاکھ روپے کی رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے جیل بھیجنے کی دھمکی دی۔ سپروائزر خوش قسمتی سے بغیر کسی نقصان کے دھوکہ ہونے سے بچ گیا۔
کیا ہے پورا کیس؟
واقعہ اس وقت شروع ہوا جب متاثرہ نوجوان، خاتون ساتھی کی تلاش میں آن لائن گیا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بھتہ خوروں کا ایک گروہ اسکرین کے دوسری طرف تاک میں پڑا ہے۔ 'رمیش پال' نامی شخص نے اسے جھوٹے وعدوں کا لالچ دے کر ایک اپارٹمنٹ فلیٹ میں بلایا۔ جیسے ہی وہ نوجوان پہنچا، اس کی ملاقات دو نوجوان خواتین نے کی۔ اس جوڑے نے اسے گفتگو میں مصروف رکھا۔
اچانک ہوئی 'پولیس' کی انٹری
اس سے پہلے کہ نوجوان صورتحال کو پوری طرح سمجھ پاتا، کمرے کا دروازہ کھلا گیا۔ تین افراد گھس آئے، اپنی شناخت پولیس افسر (پی ایس آئی اور کانسٹیبل) کے طور پر کی اور نوجوان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اسے بے دردی سے مارا اور اسے ڈرایا، یہ دعویٰ کیا کہ اس نے عورت کے ساتھ غیر قانونی حرکات کی ہیں — ایسی حرکتیں جن کے لیے ان کے پاس مبینہ طور پر ویڈیو ثبوت ہیں۔ عوامی بدنامی اور قانونی چارہ جوئی کے خوف سے بچنے کے لیے، گینگ نے 5 لاکھ روپے کا بھاری مطالبہ کیا۔
بال بال بچا
بد قسمتی سے اس گروہ کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ تاوان وصول کر پاتے، عمرہ پولیس کو اس سنسنی خیز سازش کا علم ہو گیا۔ انہوں نے فوری طور پر علاقے میں چھاپہ مار کر دو خواتین سمیت پانچ ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ تاہم اس گینگ کا ماسٹر مائنڈ رمیش پال فی الحال مفرور ہے۔ عمرہ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس گینگ نے پہلے کتنے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔
کیسے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے
یہ گینگ لوگوں کو آن لائن پھنساتا ہے۔ وہ گوگل یا سوشل میڈیا پر دلکش اشتہارات دے کر، ایسکارٹ سروسز کی پیشکش کر کے لوگوں کو اپنے فلیٹوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ جس لمحے ایک متاثرہ شخص فلیٹ میں داخل ہوتا ہے، گینگ کے دیگر ارکان فوراً پولیس افسر کا روپ دھارتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اسے عصمت دری کے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دے کر لاکھوں روپے بھتہ لیتے ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آن لائن ایسکارٹ خدمات کے نام پر ہونے والی دھوکہ دہی کے خلاف چوکس رہیں۔