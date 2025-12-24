سورج حراستی موت مقدمہ: سابق آئی جی ظہور حیدر زیدی کو بڑی راحت، عمر قید کی سزا معطل
سورج حراست موت معاملے میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ سی بی آئی عدالت نے ظہور زیدی اور دیگر عہدیداروں کو سزا سنائی تھی۔
Published : December 24, 2025 at 1:10 PM IST
شملہ: کوٹکھائی میں پیش آئے سورج کسٹڈی ڈیتھ کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے سابق آئی جی ظہور حیدر زیدی کو بڑی راحت دیتے ہوئے چنڈی گڑھ کی سی بی آئی عدالت کی جانب سے سنائی گئی عمر قید کی سزا کو معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ اپیل کی سماعت کے دوران دیا۔
واضح رہے کہ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے 27 جنوری کو اس معاملے میں سابق آئی جی آئی پی ایس ظہور حیدر زیدی سمیت آٹھ پولیس افسران اور اہلکاروں کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ ثبوتوں کی کمی کے باعث اس وقت کے ایس پی ڈی ڈبلیو نیگی کو بری کر دیا گیا تھا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
یہ واقعہ جولائی 2017 کا ہے، جب شملہ کے بالائی علاقے کوٹکھائی کے داندی جنگل سے ایک نابالغ طالبہ کی برہنہ لاش برآمد ہوئی تھی۔ طالبہ 4 جولائی کو اسکول سے گھر کے لیے نکلی تھی مگر واپس نہیں پہنچی۔ اس ہولناک واردات کے بعد ریاست بھر میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔
حکومت نے واقعہ کی تفتیش کے لیے آئی جی ظہور زیدی کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی۔ ایس آئی ٹی نے چند افراد کو حراست میں لے کر کیس حل کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم انہی میں شامل نیپالی مزدور سورج کی 18 جولائی 2017 کی رات کو کوٹکھائی تھانے کی حراست میں موت ہو گئی۔
ابتدائی طور پر سورج کی موت کو دو قیدیوں کے درمیان جھگڑا قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ سورج کی لاش کو جلد بازی میں نذرِ آتش کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم سی بی آئی کی مداخلت کے بعد لاش کو محفوظ رکھا گیا اور دہلی ایمس میں دوبارہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ رپورٹ میں واضح ہوا کہ سورج کی موت شدید تشدد کے باعث ہوئی تھی۔
اس کیس میں اہم موڑ اس وقت آیا جب کانسٹیبل دنیش، جو واقعہ کا واحد چشم دید گواہ تھا، نے جھوٹے بیان دینے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں آئی جی ظہور زیدی نے خود اپنے موبائل سے دنیش کا بیان ریکارڈ کیا، مگر اسے جان بوجھ کر جانچ رپورٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ سی بی آئی نے بعد میں زیدی کا فون ضبط کیا، جس میں وہ ریکارڈنگ موجود تھی، جو ان کے خلاف مضبوط ثبوت بنی۔
کانسٹیبل دنیش نے دباؤ میں آکر سی بی آئی سے رجوع کیا اور تمام حقائق بیان کیے۔ تحقیقات کے بعد سی بی آئی نے آئی جی ظہور زیدی، ڈی ایس پی منوج جوشی اور دیگر اہلکاروں کو گرفتار کیا۔ شملہ کے اس وقت کے اے ایس پی بھجن نیگی نے بھی سی بی آئی کے حق میں گواہی دی۔
یہ بھی پڑھیں:
اب ہائی کورٹ کی جانب سے سزا معطل کیے جانے کے بعد اس معاملے نے ایک نیا قانونی موڑ لے لیا ہے۔