سپریہ سولے نے این سی پی کے دھڑوں کے انضمام کی افواہوں کو مسترد کر دیا
این سی پی (شرد پوار)لیڈر سپریہ سولے نے کہا کہ، ”اجیت پوار کے انتقال کے بعد بات چیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔“
By ANI
Published : November 14, 2026 at 1:31 PM IST
ممبئی: نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد چندر پوار) کی رکن پارلیمنٹ اور ورکنگ پریذیڈنٹ سپریہ سولے نے ہفتے کے روز کہا کہ پارٹی کے دو حریف دھڑوں کے ممکنہ انضمام کے حوالے سے بات چیت، ان کے بھائی اور مہاراشٹر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے انتقال کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب این سی پی کے دونوں دھڑوں کے دوبارہ متحد ہونے کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سپریہ سولے نے کہا، ”جب تک میرے بھائی (اجیت پوار) زندہ تھے، تب تک (دونوں دھڑوں کے درمیان) انضمام کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ جس دن وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ بات چیت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔“ اجیت پوار کا انتقال 28 جنوری کو اس وقت ہوا جب ان کا طیارہ پونے ضلع کے بارامتی ہوائی اڈے پر اترنے کی کوشش کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔
جمعہ کے روز، مہاراشٹر این سی پی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ سنیل تٹکرے نے بھی ان افواہوں کا حتمی طور پر خاتمہ کر دیا۔ ’اے این آئی‘ سے بات کرتے ہوئے، تٹکرے نے واضح کیا کہ این سی پی، شرد پوار کی قیادت والی این سی پی (ایس سی پی) کے ساتھ کسی بھی قسم کے انضمام پر غور نہیں کر رہی ہے۔ تٹکرے نے کہا، ”ہماری پارٹی کے اندر، کسی بھی سطح پر، انضمام کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔“
این سی پی کے سینئر لیڈر پرفل پٹیل اور شرد پوار کے درمیان حالیہ ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں تیز ہو گئی تھیں۔ تاہم، تٹکرے نے اس ملاقات کی اہمیت کو مسترد کرتے ہوئے اسے محض ایک ”خیر سگالی ملاقات“ قرار دیا۔ تٹکرے نے کہا کہ، ”پوار صاحب نے 60 سال تک قومی سیاست میں خدمات انجام دی ہیں۔ 86 سال کی عمر میں، ان کی صحت بہت اچھی نہیں ہے۔ ہم سب ان کی دعاؤں اور آشیرواد سے ہی اپنے موجودہ سیاسی مقام تک پہنچے ہیں۔“ انہوں نے وضاحت کی، ”پرفل بھائی تو بس ان کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے۔“ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس ملاقات کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا۔
بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے کے ساتھ اپنے دھڑے کی سیاسی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے، تٹکرے نے کہا، ”ہم نے سنجیدگی سے غور و فکر کے بعد نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے میں شمولیت اختیار کی۔ ہم این ڈی اے کا حصہ ہیں اور این ڈی اے میں ہی رہیں گے۔“ انہوں نے شیو سینا (یو بی ٹی) کے لیڈر سنجے راوت پر بھی سخت تنقید کی، جنہوں نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ 20 سے 22 اراکینِ اسمبلی اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تٹکرے نے کہا، "اسمبلی انتخابات کے بعد سے ان کی ذہنی حالت بگڑ گئی ہے، وہ درست ذہنی کیفیت میں نہیں ہیں۔ یہ بیانات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔" سنیل تٹکرے نے زور دے کر کہا کہ سنیترہ پوار کی قیادت میں پارٹی، این ڈی اے کے ساتھ مضبوطی سے جڑی رہے گی، اور واضح کیا کہ "انضمام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"
اپنے گزشتہ بیانات کی وضاحت کرتے ہوئے، تٹکرے نے کہا کہ ان کی جانب سے کوئی الجھن نہیں تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے محض یہ ذکر کیا تھا کہ آنجہانی رہنما اجیت پوار نے 12 فروری کو ان سے ممکنہ انضمام کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور یہاں تک کہ ایک ایسا فارمولا بھی وضع کیا تھا کہ اس طرح کا انضمام کس طرح عمل میں لایا جائے گا۔
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