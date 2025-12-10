بنبھول پورہ تجاوزات کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آج متوقع، علاقے کو چھاؤنی میں کر دیا گیا تبدیل
ریلوے اپنے ریلوے پراجیکٹ کے لیے تجاوزات والی زمین کو خالی کرنا چاہتا ہے۔ اس علاقے میں 50,000 لوگ پہلے ہی آباد ہو چکے ہیں۔
Published : December 10, 2025 at 12:12 PM IST
ہلدوانی، اتراکھنڈ: نینی تال ضلع کے ہلدوانی میں واقع بنبھول پورہ میں ریلوے اراضی پر قبضہ کیس پر سپریم کورٹ آج اپنا حتمی فیصلہ سنائے گی۔ آنے والے فیصلے کے پیش نظر، پولیس انتظامیہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بنبھول پورہ کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ضلعی پولیس کے ساتھ دیگر اضلاع کی پولیس فورس کو بھی تجاوزات والے علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔ مزید برآں، انٹیلی جنس ایجنسیاں، ڈرون کیمرے اور سی سی ٹی وی کیمرے علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیس انتظامیہ علاقے کے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے اور عدالت کے فیصلے کا احترام کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔
بنبھول پورہ تجاوزات پر آج فیصلہ آنے کا امکان
سپریم کورٹ کے بنبھول پورہ، ہلدوانی میں تقریباً 30 ہیکٹر تجاوزات والی اراضی پر آج اپنا حتمی فیصلہ سنائے جانے کی امید ہے۔ انتظامیہ نے فیصلے سے قبل تمام تر تیاریاں کر لی ہیں۔ پولیس انتظامیہ نے تجاوزات کے شکار علاقے بنبھول پورہ کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ تجاوزات والے علاقے کو چار سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علاقے میں تقریباً 500 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔
50,000 لوگ متاثر ہوں گے
تجاوزات والے علاقے میں 3,660 پکے اور کچے گھر بنائے گئے ہیں، جن میں 5,200 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے تقریباً 50 ہزار افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ احتیاط کے طور پر، ضلعی پولیس نے تمام رکاوٹوں، اہم سڑکوں اور حساس مقامات پر وسیع پیمانے پر چیکنگ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کی جارہی ہے۔ شہر کے اندرونی علاقوں میں پیدل گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ پولیس اور ریلوے کے محکمے چار ڈرون کیمروں کی مدد سے ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
حتمی فیصلہ اصل میں 2 دسمبر کو ہونا تھا
سپریم کورٹ نے اصل میں 2 دسمبر کو تجاوز شدہ اراضی پر اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ انتظامیہ نے فیصلے کے پیش نظر تمام تیاریاں کر رکھی تھیں۔ تاہم کچھ وجوہات کی بنا پر عدالت نے کیس کی سماعت 10 دسمبر 2025 تک ملتوی کر دی۔ ایک بار پھر ضلعی انتظامیہ تیاریوں کے ساتھ میدان میں آگئی ہے۔
تجاوزات والے علاقے میں 500 پولیس اہلکاروں کے ساتھ فلیگ مارچ
تجاوزات کی اراضی پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل ضلعی اور پولیس انتظامیہ نے 500 پولیس اہلکاروں کے ساتھ علاقے میں فلیگ مارچ کیا۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے بنبھول پورہ علاقہ کے مکینوں سے بھی اپیل کی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا احترام کریں۔ انتظامیہ پورے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی شرپسند عناصر سے نمٹا جائے گا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
2022 میں نینی تال ہائی کورٹ میں بنبھول پورہ تجاوزات کیس کو لے کر ایک PIL دائر کی گئی تھی۔ 2023 میں نینی تال ہائی کورٹ نے تجاوزات والے علاقے سے تجاوزات ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ انتظامیہ نے عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے محکمہ ریلوے کے ساتھ مل کر تجاوزات ہٹانے کی کوشش کی۔ تاہم احتجاج اور مقامی باشندوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ تب سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ قیاس آرائیاں عروج پر تھیں کہ سپریم کورٹ 2 دسمبر کو پورے معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ تاہم عدالت نے مختلف وجوہات کی بنا پر 2 دسمبر کی تاریخ ملتوی کر دی۔ اس کے بعد کیس کی اگلی سماعت 10 دسمبر یعنی آج ہونے والی تھی۔
نیم فوجی دستوں کو ریزرو میں رکھا گیا
توقع ہے کہ سپریم کورٹ بنبھول پورہ تجاوزات کیس میں آج اپنا ممکنہ فیصلہ سنائے گی۔ انتظامیہ نے اس کے لیے تقریباً تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تعینات پولیس اہلکاروں کو ہائی ٹیک ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے۔ تشدد کے پچھلے واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے، پولیس انتظامیہ نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نیم فوجی دستوں کو بھی محفوظ رکھا ہے۔